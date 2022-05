Emergenza climatica e siccità: come gestire la risorsa idrica?

Emergenza climatica: è un binomio che ultimamente viene utilizzato spesso a causa delle anomalie meteorologiche che si stanno verificando sempre più frequentemente e per via del riscaldamento globale.

I dati non sono dei più confortanti: il decennio 2009-2019 è stato il più caldo mai registrato e, rispetto ai livelli preindustriali, nel 2019 la temperatura è aumentata di circa 0,98 gradi centigradi. Inoltre, secondo l’osservatorio europeo sul clima Copernicus, l’estate del 2021 è stata la più calda in Europa negli ultimi 30 anni.

Ma nell’ultimo periodo abbiamo potuto riscontrare dei problemi direttamente nella nostra regione: secondo l’Ansa, nei primi quattro mesi dell’anno è mancato il 67% di precipitazioni rispetto alla norma climatica degli ultimi 30 anni, i grandi invasi sono stati riempiti solo al 26% e la Sesia ha presentato un deficit di portata fino all’ -80%. A marzo 2022, invece, con riferimento alla siccità alcune frazioni della Valsesia e della Valsessera sono state rifornite con autobotti.



Un problema che si è rovesciato a cascata su molti altri settori quali l’agricoltura e l’allevamento. Questo periodo di siccità ha posto quindi degli interrogativi sulla gestione dell’acqua considerando che in Italia (come riportato nell’ebook “Pandemia e crisi: un altro mondo è necessario” - Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua) nel 2018 circa il 10,4 % delle famiglie lamentava irregolarità nel servizio di erogazione di acqua nelle proprie abitazioni. Le cause potrebbero essere svariate, ma sarebbe necessario capire come razionalizzare l’acqua nei periodi di siccità (e non solo) con specifici piani regolatori aggiornati a livello nazionale e locale.