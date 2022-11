"Dio non è dei morti, ma dei viventi" (Lc 20,27-38).

Lo sappiamo: non è facile credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo come durata indefinita, anziché come intensità e profondità, come infinita scoperta di cosa significhi amare con il cuore stesso di Dio.

Quelli che risorgono non prendono né moglie né marito. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è l'amore (1 Cor 13,8).

I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la gioia, umanissima e immortale, di dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di questa e di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio.

E ciò che vince la morte non è la vita, è l'amore. E finalmente nell'ultimo giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica per imparare ad amare, sarà dato di amare con il cuore stesso di Dio.

I risorti saranno come angeli. Ma che cosa sono gli angeli? Le creature un po' evanescenti, incorporee e asessuate del nostro immaginario romantico? O non piuttosto, biblicamente, annunciatori di Dio (Gabriele), forza di Dio (Michele), medicina di Dio (Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia (Mt 18,10), presenti alla Presenza?

Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di vivi. Credere nella risurrezione, significa credere questa storia, che noi siamo, entra nell’eternità, come nell’eternità sono entrate le piaghe della passione di Gesù.

Anche le nostre ferite, trasfigurate dalla luce divina, ci parlano di perdono e di grazia. L’affresco di Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto, comprende che la risurrezione è incontro fraterno, è riconciliazione e amicizia. La luce divina rende puro lo sguardo che l’uomo rivolge al suo simile.

L’Io non naufraga in un Tutto indistinto, ma si rispecchia nel Tu, che gli viene incontro in un amore riconciliato.