"Con la fede autentica non si può venire meno ad ostacoli e sofferenze"

"Se aveste fede!" (Lc 17,5-10).

Papa Benedetto XVI ricordando la complessità e la ricchezza della fede, non la vedeva in contrapposizione alla ragione, ma sapeva che non era basata sulla ragione. Diceva:



• La fede, come l'amore, è ragionevole, ma non razionale.

• La fede non è un insieme di verità, ma è l'incontro con Cristo: è la scoperta della sua Persona e l'abbandono fiducioso in Lui e nella tenerezza del Padre.

• La fede è la fiducia, la convinzione, la certezza, la percezione interna di essere amati, di essere degni d'amore, di essere protetti e di avere la forza per affrontare ciò che abbiamo davanti.

• La fede è un affidarsi totalmente a Dio, l'accettazione di un progetto calcolato sulle possibilità di Dio e non sulle nostre. Non si misurano più le possibilità a partire da noi, ma a partire dall'amore di Dio verso di noi.



Nella domanda degli apostoli a Gesù c’è una supplica: «Accresci in noi la fede!».

Non è una richiesta frivola. Certamente avevano ascoltato Gesù proclamare la necessità della fede per accettare il suo messaggio. Il Maestro, infatti, aveva ripetutamente parlato di ciò che la sequela esige. Sono, infatti le richieste radicali di Gesù a far nascere nei discepoli la domanda sull’accrescimento della fede.

Proprio in vista del seguirlo e delle esigenze radicali della medesima i discepoli scoprono la pochezza della propria fede, la propria incapacità a capire la validità delle richieste del Maestro e soprattutto la propria incapacità a tradurle in vita concreta. I discepoli hanno avvertito in maniera acuta e profonda che per seguire Gesù fino a Gerusalemme occorreva passare attraverso la croce, occorreva credere all'Amore, occorreva avere il coraggio di scelte radicali, proprio quelle che Gesù aveva insegnato e proposto. Nacque da qui la preghiera per la fede.

Avere fede non è semplicemente credere nella Divinità; avere fede vuol dire assumere responsabilmente la sequela di Gesù, incarnare lo stile di vita che gli è proprio.

Solo mediante una fede forte e autentica è possibile adeguarsi al Vangelo, le cui esigenze sono spesso contrarie ai comportamenti abituali degli uomini. Ecco perché nella sua risposta Gesù si riferì non tanto alla quantità della fede ma alla sua autenticità.

Chi ha una fede autentica non può mai venire meno di fronte agli ostacoli e alle sofferenze disseminate sul cammino. Sull’esempio di Gesù, che va verso Gerusalemme, il luogo del suo dono totale, il credente sarà capace di andare fino in fondo nella sua fedeltà a Cristo Gesù e al suo messaggio. Signore, accresci in noi la fede! Sia la preghiera che sgorga dal cuore di chi vuole imparare a credere e a vivere la fede nella concretezza della quotidianità della vita.