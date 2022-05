Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo (Lc 24,46-53).

Con la festa dell'Ascensione la Chiesa diventa maggiorenne.

Gesù può andarsene e lasciare il timone della sua opera in mano ai suoi discepoli. Come in ogni festa c'è una parte bella e una brutta. La brutta è che Gesù sparisce. E' brutto per noi, che infantilmente avremmo preferito che rimanesse visibile e a disposizione per tutte le nostre necessità: immaginate che file di pellegrini e di malati ci sarebbero ogni giorno a Gerusalemme se così fosse! Ed è duro per lui, che deve fidarsi di noi e rinunciare ad un contatto normale con i suoi discepoli, sua madre e tutti i suoi amici. Diciamo che è una nuova morte, ma allo stesso tempo è bello perché così la Chiesa è costretta a crescere e così facendo diventa rapidamente universale, come universale diventa anche la presenza di Gesù, che cambia stile.

D'ora in poi Gesù non camminerà più solo con i discepoli, ma con chiunque glielo chieda, lasciando la libertà di credere e di dubitare. Ora Gesù ci invita a battezzare, ma per poterlo fare bisogna prima vivere il proprio battesimo.

Questo significa consegnare a Dio la nostra vita, fidarsi di lui, cosa che facciamo solo quando siamo costretti. Eppure questa è la meta. L’Evangelista Luca conclude il suo vangelo dicendo: i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Da quel momento si sentono dentro un amore che abbraccia l'universo, capaci di dare e ricevere amore, e ne sono felici. Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più forte delle sue ferite. Vedono che un altro mondo è possibile, che la realtà non è solo questo che si vede, ma si apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio ha immesso scintille di risurrezione, squarci di luce nel buio, crepe nei muri delle prigioni.

Gesù ci fa la promessa di stare sempre con noi.