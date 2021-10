Si legge nel Vangelo di Marco: "Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti".

Maestro, concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù sa che Giacomo e Giovanni sono animati da grande entusiasmo per Lui e per la causa del Regno, ma sa anche che le loro aspettative e il loro zelo sono inquinati, dallo spirito del mondo. Potere e Gloria!

Gesù gli risponde: preannuncia che il suo calice lo berranno e il suo battesimo lo riceveranno, come gli altri Apostoli. Parteciperanno alla sua croce, quando verrà la loro ora. Però – conclude – "sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato".

Come dire: adesso seguitemi e imparate la via dell’amore “in perdita”, e al premio ci penserà il Padre celeste.

La via dell’amore è sempre in perdita, perché amare significa lasciare da parte l’egoismo, l’autoreferenzialità, per servire gli altri. Gesù poi si accorge che gli altri Apostoli si arrabbiano con Giacomo e Giovanni.

Questo gli offre lo spunto per una lezione, anche per noi.

Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Questa è la regola del cristiano. Il messaggio del Maestro è chiaro: i grandi della Terra si costruiscono “troni” per il proprio potere, Dio sceglie un trono scomodo, la croce, dal quale regnare dando la vita: Il Figlio dell’uomo – dice Gesù – non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.

La via del servizio è medicamento efficace contro la ricerca dei primi posti; è la medicina per gli arrampicatori, la ricerca dei primi posti. Accogliamo questa pagina del Vangelo come richiamo alla conversione, per testimoniare con coraggio e generosità uomini e donne si chinano ai piedi degli ultimi, per servirli con amore e semplicità.

In questo mese di ottobre, guardiamo alla Vergine Maria, regina del rosario; Lei che aderì pienamente e umilmente alla volontà di Dio, ci aiuti a camminare con passi spediti sulla via del servizio, via maestra che porta al Cielo.