Successo esterno per i ragazzi di Serie C del Multimed Vercelli

Importante successo esterno per i ragazzi di Serie C del Multimed Volley Vercelli che si sono imposti al quinto set sul campo del Plb Cetip / Makhymo Acqui Terme. “Una gara sicuramente molto strana – fa sapere l’head coach bicciolano Cristiano Giribuola – dove siamo partiti benissimo nel primo set, poi seppur giocando con un po’ meno lucidità, siamo riusciti a spuntarla anche nel secondo ma nel terzo, causa infortunio del nostro libero e nel quarto siamo stati raggiunti dai nostri avversari. Al tie-break, siamo però stati bravi a crederci maggiormente ed ottenere due punti pesanti contro un’ottima formazione, che soprattutto nelle gare interne può contare su alcuni giovani di valore, che sono nel roster della serie B. Un altro passo in avanti in classifica generale, in un girone dove le prime stanno correndo molto forte”. Partono decisi i vercellesi che si portano sul due a zero (25 a 16 e 32 a 30). Gli alessandrini però non ci stanno e prima accorciano (25 a 21) e poi pareggiano i conti (25 a 23), portano la gara al quinto. Tie-break giocato punto a punto con i ragazzi di patron Daniele Innocenti che grazie ad un guizzo nel finale si aggiudicano la sfida (15 a 13).