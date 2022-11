Sesto successo consecutivo per le ragazze dell’S2M Volley Vercelli, che si sono imposte con un netto 3 a 0, tra le mura amiche della palestra Bertinetti, sulla compagine del Due A Volley. “Altra vittoria importante - fanno sapere i dirigenti vercellesi - al termine di una gara controllata dal primo all’ultimo punto, contro un’avversaria giovane ma temibile. Ancora una volta ispirata la giovane Vattimo in palleggio, mentre in attacco ottime percentuali per Ogliaro, De Ambrogio e Comello. Menzione particolare va al libero Gloria Saino, che oltre a giocare benissimo ha strappato gli applausi di tutto il pubblico presente, avversarie comprese, con due salvataggi nel secondo set, su palle che sembravano già perse”. Partono forte le vercellesi che si aggiudicano in breve la prima frazione (25 a 16). Stessa musica nel secondo parziale con Bertinazzi & C. che fanno la partita ed in breve bissano (25 a 14). Sul 2 a 0 strada in discesa per le bicciolane che chiudono la pratica (25 a 17).