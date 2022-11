Big match di Terza Categoria al Palestro, vittorie per Lg Trino in Promozione, Gattinara, Santhià e Virtus Vercelli in Prima Categoria, Crescentinese, Livorno Ferraris, Academy Pro Vercelli e River Sesia in Seconda, Palestro e Moranese Trino in Terza. Questo il sunto della domenica dei dilettanti.

Altra sconfitta per l’Alicese Orizzonti nella decima giornata di Eccellenza, battuta 3-2 in trasferta dal Volpiano Pianese, a segno Edalili con una doppietta.

Nella decima giornata di Promozione la Lg Trino sbanca Varallo battendo 4-1 la Dufour con reti di Passannante, Vergnasco, Birolo e Verbano. Pari casalingo del Bianzè pe 2-2 contro la Juventus Domo, reti di Atzeni e Urena.

In Prima Categoria, nella decima giornata, nel match più atteso il Cigliano è stato sconfitto per 1-0 i n casa del Montanaro, mentre il Gattinara ha vinto 2-1 sul campo della Pro Palazzolo con gol di Dappiano e Nishchyk, in gol Veliu per i padroni di casa. Vittoria casalinga del Santhià per 2-1 contro il Sizzano con reti di Zanino e Dosso. Vittoria in trasferta per la Virtus Vercelli contro la Strambinese per 4-1 con doppietta di Panipucci, rigore di Porcelli e rete di Petasecca. Pari interno della Pro Roasio, 1-1, contro il Valdilana Biogliese, gol di Gibellino.

Ottava giornata in Seconda Categoria dove la Crescentinese si è imposta in casa per 3-2 sul Romagnano con doppietta di Franzè e rete nel finale di Masoero. Il Livorno Ferraris ha vinto 2-0 in casa contro il Lozzolo con reti di Fumiento e Stani. Vittorie esterne per Academy Pro Vercelli, 3-2 sul campo del Pollone con doppietta di El Arbaoui e gol di Canay, e per il River Sesia, che è passato per 4-3 in casa del San Nazzaro Sesia co0n doppietta di Fracassina e gol di Toninelli e Gandelli.

Nell’ottava giornata di Terza Categoria il Palestro conquista la vetta del girone facendo suo il big match in casa del Lenta 2011 sconfitto 3-0 con doppietta di Petrarulo e rete di Seletto. La Moranese Trino si è imposta in casa per 1-0 sul Cavaglià con gol di De Naqrdi. Pari 1-1 per il Canadà a Lessona con gol di Bertone. Pari per 2-2 della Tricerrese Andrea Bodo in casa della Cossatese con doppietta di Andrea Petrillo.