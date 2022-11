Basket: il Trino esce sconfitto dal confronto con il Grugliasco

Il Trino esce sconfitto dal confronto con il Grugliasco 76-51.

Trasferta amara per i ragazzi di coach Tricerri che hanno combattuto per 3 periodi, capitolando nel finale. Un primo quarto equilibrato con Tapra in evidenza (10' 16-15) a cui fa seguito un tempino di qualità tanto che il Grugliasco non riesce a costruire un parziale numericamente importante. Purtroppo dopo l'intervallo la partita vede un'involuzione dei trinesi tanto che al termine del periodo i punti di svantaggio sono 15 (55-40). Il finale è dominato dai padroni di casa che non concedono nulla dilatando il margine a loro favore. Sentiamo l'allenatore Francesco Tricerri: "Abbiamo ceduto verso la fine del terzo tempino, nel quarto le energie erano ormai al lumicino. D'altronde qualche acciacco emerso durante gli allenamenti si è fatto sentire. Peccato perchè nei primi 26 minuti siamo stati in partita. Ora abbiamo il turno di riposo poi saremo ancora in trasferta. Certo il calendario non ci aiuta". Tabellino: Tapra 16, Maghirang 3, Kamar 6, Penna, Merlo 2, Marchis 7, Molino 9, Cavalli 2, Ambrosino 2, Marangon 4, Della Monica, Matteja n.e. /. All. Tricerri.

Nel frattempo è partita l'attività del settore giovanile che ha visto sul parquet l'Under 13, sconfitta (103-22) a Vercelli (tabellino: Sorrentino3, Bentaybi, Chiarelli 3, Spitaleri, Barcellona 2, Gallo 4, Fracassi 1, Visentin, Ausano 9) che insieme all'Under 19 e al Minibasket compone il vivaio dei biancoazzurri.