Basket: il Cigliano torna in campo dopo il turno di riposo

Il Cigliano dopo aver osservato il turno di riposo torna in campo al PalaGerardi per affrontare il Novi.

Domenica, inizio ore 19,30. Per i ragazzi di coach Torino è importante cancellare la sconfitta, immeritata, subita ad opera del Grugliasco e risalire la graduatoria. Classifica: Cavagnolo 8, Settimo, CUS UPO, Grugliasco 6, Novi 4, Cigliano, Trino, Rosta, Montalto Dora 2, Victoria, Ciriè 0. Intanto è iniziata a pieno regime l’attività del settore giovanile.

L’Under 19 ha vinto a Novara con il College 93-45 (Tironi 7, Maglione 13, Burdisso 6, Tonin 10, Francese R. 7, Francese F. 12, Giorgi 8, Dellacasa 6, Giacomelli 10, Fagioli 4, Loprete 4, Iodice 6), l’Under 17 ha avuto la meglio sull’Unisport Cavagnolo con il risultato di 130-34 (Franchetto 20, Rigoni 3, Mazza 9, Perinetti 16, Santamaria 2, Momo 25, Andreone 28, Ferraris 2, Cappuccio 17, Faga, Deriu 8, Pullara, ). Nel campionati CSI categoria Ragazzi successo a Rivarolo contro l’USAC 49-32 (Santia 10, Vai 8, Grisoglio 16, De ambrogio 2, Arborio 7, Turcas 4, Demin 2, Contiero, Ellena, Grobbo, Laiola. All. Adipe), mentre il team femminile Under 17, gestito con la PFV, ha conquistato un brillante successo sul College 68-30 (Dikrane 19, Di Pace 1, Giorgi 12, Nicolotti, Cafasso 4, Matteja 8, Rizzato 9, Pintonello 4, Prinetti, Anzalapaya 11. All. Adipe).