La Pfv inizia il campionato con una vittoria in trasferta

La PFV inizia nel migliore dei modi vincendo l’anticipo della prima giornata di campionato. Battuta l’Alessandria, in trasferta, 57-43.

La squadra di Bendazzi pur con numerose assenze (le norme Fip non consentono più di ottenere di diritto rinvii causa Covid, e la mancata presentazione in campo comporta la sconfitta a tavolino, una multa ed anche, nel caso peggiore, una penalizzazione in classifica: non certo la modalità migliore per iniziare il campionato). Inoltre la squadra di casa, contattata in merito, non ha prestato il consenso allo spostamento della gara. A referto numerose Under 19, quali Francese e Liberali ed a far addirittura esordire Ifa Uwaidae e Chillini (3 p.ti) quest’ultima classe 2005. La gara è stata sempre condotta dalla PFV che, già dal primo quarto, metteva in chiaro che voleva vincere (11-19) ponendo fra sé e le padrone di casa un certo margine di sicurezza già a metà gara (22-33). Nella ripresa le alessandrine avevano un ritorno di fiamma e tentavano di mettere in difficoltà le ospiti, portandosi sul 37-42 al 30’, ma nell’ultima frazione di gioco, si spegneva loro la luce (sei soli punti messi a segno) mentre le ragazze di Bendazzi continuavano a realizzare regolarmente e, con parziale di quarto di 6-14, chiudevano i giochi e portavano a casa una vittoria preziosa, stanti le difficoltà di comporre l’organico che si sono presentate in settimana. Sugli scudi Ansu (16 p.ti e +35 di valutazione complessiva) e Bouchefra (16 p.ti e +23) che hanno trascinato le compagne più giovani alcune, come detto, all’esordio assoluto in prima squadra. Tabellino: Pollastro 7; Ansu 16, Bouchefra 16, Deangelis 9, Sarrocco 4, Scarrone 2, Francese, Ifa Uwaidae, Liberali, Chillini 3. All. Bendazzi.

Il prossimo turno è in programma domenica al PalaPiacco, contro Arona, inizio ore 18.