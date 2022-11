In programma il 19 novembre il Trofeo "Bertinetti" di spada femminile

Saranno Italia, Romania, Ungheria e Svizzera a contendersi il 55° trofeo “Marcello e Franco Bertinetti”, torneo internazionale di spada femminile a squadre, organizzato dalla Scherma Pro Vercelli con il supporto della Federazione Italiana Scherma e della Federation Internationale d’Escrime, e il patrocinio e il contributo di Coni, Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli, Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Il “Bertinetti” si disputerà sabato 19 novembre con inizio degli incontri alle 14 alla palestra “Bertinetti” di corso Amedeo De Rege, per poi terminare con la serata di gala alle 21 al Teatro Civico quando si disputerà l’incontro finale e a seguire la premiazione con l’assegnazione del trofeo e della “Spada d’oro Aldo Venè”. La seconda edizione femminile vedrà al via l’Ungheria guidata da Csaba Partali, la Romania guidata da Robert Mihaly Rigo e la Svizzera guidata da Guillaume Le Gouare. L’Italia, vincitrice lo scorso anno, sarà al via con la vercellese Federica Isola, 23 anni, campionessa italiana assoluta in carica e bronzo olimpico e argento mondiale a squadre, Alessandra Bozza, 23 anni, torinese, Roberta Marzani, 26 anni, bergamasca, e Nicole Foietta, 26 anni, pistoiese. Saranno guidate dal commissario tecnico azzurro Dario Chiadò e capitanate dal maestro vercellese Massimo Zenga Germano. L’ingresso sarà libero e gratuito. Al Civico prima della cerimonia di premiazione e assegnazione della spada d'oro, i migliori due schermidori della classifica della gara interna del corso gratuito si affronteranno sul palco.

Alla presentazione del “Bertinetti” Zenga Germano ha spiegato che "assisteremo a una gara di livello molto alto e mi sbilancio dicendo che la sfida per il trofeo potrebbe essere Italia-Romania. Sarà una bella competizione, molto apprezzata a livello internazionale". La “Spada d’oro Aldo Venè” è messa a disposizione dal Panathlon Club e al Civico saranno assegnati anche i vari premi speciali. Il presidente della Scherma Pro Vercelli Riccardo Isola ha ricordato il buono inizio di stagione dei suoi atleti: "Elia Galli è giunto terzo nel torneo Under 17 di Klangenfurt, molto prestigioso, ma i nostri ragazzi stanno andando bene anche nelle prime uscite regionali, come dimostrano i recenti primo posto maschile e secondo femminile. I gruppi Under 20 e Under 17 stanno andando molto bene, ora vogliamo portare in avanti gli Under 14 e ci stiamo consolidando a livello assoluto. In sala c’è una buona alternanza e tanti bambini".