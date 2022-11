Quinto successo consecutivo per le ragazze dell’S2M Volley Vercelli, che si sono imposte con un netto 3 a 0, in trasferta, sulla compagine dell’In Volley Piemonte.

“Altre tre punti pesanti - fanno sapere i dirigenti vercellesi - ottenuti contro una formazione giovane ma di tutto rispetto. Seppur senza due elementi importanti come Comello e Vercellone, le nostre ragazze hanno interpretato molto bene l’incontro e nonostante qualche piccola sbavatura in ricezione ed a muro, sono state brave a conquistare altri tre punti che ci permettono di consolidare il primato in graduatoria generale”. Nel primo parziale regna l'equilibrio fino ad oltre metà set, quando le vercellesi conquistano un break di vantaggio e si aggiudicano la frazione (25 a 20). Rotto il ghiaccio e sulle ali dell’entusiasmo. Le vercellesi giocano bene ed in breve bissano (25 a 16). Stessa musica nel terzo parziale, con le ragazze allenate dal duo Gherardi – Vigliani che chiudono la pratica (25 a 19).