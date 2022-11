Pro Vercelli: una sconfitta che brucia

Una sconfitta che brucia e che ha scatenato la rabbia della società per una decisione arbitrale.

La Pro Vercelli è stata sconfitta al “Piola” per 3-1 dall’Albinoleffe dopo essere passata in vantaggio con Saco al 18’. Nella ripresa, al 56’ clamoroso rigore concesso ai bergamaschi con espulsione di Perrotta, ma Rizzo para il penalty. Il pareggio dell’Albinoleffe arriva al 64’ con Manconi, l’1-2 con Tomaselli all’81’ e l’1-3 su rigore al 95’ con Cori.

Il direttore sportivo della Po Vercelli Alex Casella a fine partita ha dichiarato: "Rovinare una partita dominata a causa di un errore arbitrale palese e grossolano è imbarazzante. Per ogni partita e ogni stagione, una società mette in campo sacrifici, soldi ed energie ed è semplicemente ridicolo commentare una sconfitta così. Quando il responsabile degli arbitri, una volta chieste le dovute spiegazioni, chiede scusa alla squadra che ha subito il torto, è la riprova che si sia trattato di un episodio clamoroso. Come pagano i dirigenti e i giocatori che commettono errori marchiani, sarebbe da auspicarsi lo stesso anche per alcuni direttori di gara".

Mister Massimo Paci ha schierato la Pro Vercelli con Rizzo; Iezzi (dal 91′ Renault), Perrotta, Macchioni, Iotti (dal 78′ Mustacchio); Calvano, Louati, Saco; Vergara; Della Morte (dal 67′ Anastasio), Arrighini (dal 67′ Comi). A disposizione Valentini, Rigon, Corradini, Emmanuello, Gatto, Gheza, Febbrasio, Silvestro, Guindo, Grbic.

Mister Biava ha mandato in campo il suo Albinoleffe con Pagno; Saltarelli, Borghini (dal 31′ Milesi), Marchetti (dal 67′ Cori); Gusu, Piccoli, Brentan (dal 46′ Doumbia), Gelli, Tomaselli; Manconi, Zoma (dall’85’ Petrungaro). A disposizione Pratelli, Facchetti, Muzio, Concas, Miculi, Rosso, De Felice, Toma.

I risultati della dodicesima giornata del girone A di Serie C: Pro Vercelli-Albinoleffe 1-3, Juventus Next Gen-Novara 2-1, Pro Patria-Triestina 2-1, Renate-Pergolettese 0-0, Sangiuliano City Nova-Virtus Verona 1-1, Trento-Pro Sesto 1-1, Vicenza-Feralpisalò 0-1, Mantova-Piacenza 1-2, Padova-Arzignano Valchiampo 2-2, Pordenone-Lecco 5-0.

La classifica: Pordenone e Renate 23 punti; Feralpisalò 22; Lecco e Novara 20; Padova 19; Arzignano Valchiampo, Pro Sesto e Pro Patria 18; Pro Vercelli e Vicenza 17; Juventus Next Gen e Sangiuliano City Nova 16; Pergolettese e Albinoleffe 15; Trento 13; Mantova 11; Triestina 10; Piacenza 8; Virtus Verona 7.