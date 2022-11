Multimed Volley Vercelli: importante successo interno

Importante successo interno per i ragazzi di Serie C del Multimed Volley Vercelli che tra le mura amiche della palestra Bertinetti, hanno avuto la meglio sul team del Volley Novara (3 a 0).

“Abbiamo disputato una buona gara dall’inizio alla fine, sia a livello tecnico che a livello di concentrazione - fa sapere l’head coach bicciolano Cristiano Giribuola - ed abbiamo ottenuto una vittoria e tre punti pesantissimi sia per il morale che per la classifica. Ora sicuramente sarà importante cercare di dare continuità, anche perché questo è un campionato veramente strano, dove ogni sabato emergono dei risultati sicuramente imprevedibili. Da segnalare infine che è stata l’ultima gara della carriera per il centrale Fabio Zinetti, che dalla prossima settimana si trasferirà all’estero per motivi di lavoro ed è stato salutato dal nostro pubblico con una standing ovation”. Partono forte i vercellesi che si aggiudicano la prima frazione (25 a 15). Nel secondo c’è maggior equilibrio ma alla fine sono ancora i vercellesi che hanno la meglio (25 a 23). Avanti per due a zero, è gioco semplice per i padroni di casa chiudere la pratica (25 a 17).