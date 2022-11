Campionati dilettanti: tutti i risultati

Nettissime vittorie per Lg Trino in Promozione e Virtus Vercelli in Prima Categoria, successi anche per Gattinara, Cigliano, Pro Roasio e Santhià in Prima, River Sesia in Seconda, Tricerrese Andrea Bodo e Palestro in Terza, nel fine settimana dei dilettanti.

In Eccellenza si è giocata la nona giornata e l’Alicese Orizzonti è uscita dalla trasferta di Borgomanero contro l’Accademia sconfitta per 2-0.

Nona giornata in Promozione dove la Lg Trino ha pochi problemi a liberarsi del fanalino di coda Vigliano: 5-0 firmato dalla doppietta di Brugnera e dai gol di Passannante, Vergnasco e Osenga. Pari per 2-2 del Bianzè a Novara contro la Sparta con reti di Anselmino e Raffa.

Mercoledì 9 novembre alle 20,30 a Verrone si giocherà il match di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione tra Ceversama Biella e Lg Trino coi biellesi che partono dal successo per 3-1 ottenuto sul campo dei trinesi.

In Prima Categoria giornata positiva per le vercellesi nel nono turno: il Cigliano batte 1-0 il Ponderano con rete di Alfano, il Gattinara sconfigge 3-2 il Montanaro con reti di Caviglia, Cerchier e Savio, il Santhià espugna il campo della Serravallese per 2-3 con doppietta di Ferrero e gol di Torta, e la Pro Roasio ha vinto 1-0 in casa del Sizzano con gol di Arlone. C’era infine la sfida tra vercellesi con la Virtus Vercelli che ha battuto 6-0 la Pro Palazzolo con tripletta di Panipucci, reti di Porcelli, Branca e Bah, ma pesa l’errore dal dischetto di Veliu per i palazzolesi sull’1-0.

Giovedì 10 novembre terza ed ultima giornata del secondo turno della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria col Cigliano che alle 20,30 ospiterà la Strambinese: obbligo di vittoria per i vercellesi per la peggior differenza reti nei confronti dei torinesi.

Settima giornata in Seconda Categoria col River Sesia vittorioso in casa per 2-0 sul Livorno Ferraris con reti di Fracassina e Francese, mentre l’Academy Pro Vercelli è stato sconfitto in casa per 2-0 dal Romagnano. Pareggi per la Crescentinese, 2-2 a Gaglianico, gol di Franzè e Canuto, e per il Lozzolo, 1-1 in casa col Torri Biellesi, con rete dell’eterno Linuccio Belviso.

Settima giornata pure in Terza Categoria dove sabato la Tricerrese Andrea Bodo ha vinto in casa 6-5 contro il Valsessera con quattro gol di Demontis e due di Gullo, mentre il Cavaglià ha perso 1-0 in casa col Valle Elvo. Domenica pari 1-1 tra Canadà e Lenta 2011: Gatti per i padroni di casa, Panella per gli ospiti. E infine vittoria 2-0 del Palestro contro la Moranese Trino con gol di Rosa e Mancastroppa.

Nell’Eccellenza femminile nella settima giornata sconfitta per 3-0 dell’Academy Pro Vercelli sul campo dell’Alessandria.