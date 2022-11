La PFV inizia la stagione nel migliore dei modi

La PFV (Pallacanestro femminile Vercelli) inizia la stagione nel migliore dei modi, nel campionato di serie C femminile di pallacanestro, vincendo ad Alessandria (57-43).

Nonostante le numerose assenze la squadra di Bendazzi ha condotto per tutta la partita. Intanto la società ha raggiunto un accordo con B.C. Castelnuovo, società di A2, per il doppio tesseramento dell’atleta Sofia Bracco, classe 2003, già proveniente dal settore giovanile vercellese e passata alla squadra alessandrina due stagioni fa, dopo un transito a Casale con l'Olympia Basket 2000. Inoltre potrebbe far parte della rosa 2022-23 anche Beatrice Dockrill, classe 2002, che ha avuto varie esperienze a Moncalieri, River e Chieri, trasferitasi a Vercelli per ragioni universitarie.