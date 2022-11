Campionati giovanili: i risultati e i prossimi incontri delle vercellesi

Sorride la formazione Primavera della Pro Vercelli, diverse le vercellesi in testa alla classifica nei campionati provinciali. Proseguono a ritmo sostenuto i campionati giovanili nazionali, regionali, nei provinciali.

Nell’Under 19 regionale l’Alicese Orizzonti è terza con 13 punti a tre lunghezze dalla vetta, nell’Under 15 seconde squadre la Pro Vercelli è seconda a tre punti dal Chieri e nell’Under 14 seconde squadre la Pro Vercelli è prima. Nei provinciali, nell’Under 19 comandano a punteggio pieno Lg Trino e Vigliano con 18 punti, davanti a Crescentinese e Pro Novara con 15, mentre nell’under 17 Diavoletti in testa con un punto su Crescentinese, Gaglianico e Aygreville, nell’Under 16 Alicese Orizzonti in testa con Città di Cossato e Valsessera, nell’Under 15 Canadà al comando a punteggio pieno e nell’Under 14 Santhià sempre in testa a punteggio pieno con tre punti sull’Alicese Orizzonti.

Ecco risultati e programma di tutti i campionati giovanili.

I nazionali

Nella Primavera 3 “Dante Berretti” Pro Vercelli-Piacenza 2-1, doppietta di Romano. Prossimo turno: sabato 5 novembre alle 14,30 Pro Vercelli-Modena.

Nell’Under 19 Vado-Pro Vercelli 1-1 gol di Eusebione. Prossimo turno: sabato 5 novembre Pro Vercelli-Chisola.

Nell’Under 17 Pro Vercelli-Lecco 3-4, gol di Beretta, Romanini e Alhijjawi. Prossimo turno: domenica 13 novembre alle 10,30 Sangiuliano City Nova-Pro Vercelli.

Nell’Under 16 riposava la Pro Vercelli. Prossimo turno: domenica 6 novembre Pergolettese-Pro Vercelli.

Nell’Under 15 Pro Vercelli-Lecco 1-3, gol di Valentino. Prossimo turno: domenica 13 novembre Sangiuliano City Nova-Pro Vercelli.

I regionali

Nell’Under 19 Gattinara-Alicese Orizzonti 1-5. Prossimo turno: sabato 5 novembre alle 15 Città di Cossato-Gattinara e Oleggio-Alicese Orizzonti.

Nell’Under 16 Santhià-Sparta Novara 0-5. Prossimo turno: sabato 5 novembre alle 16,15 Juventus Domo-Santhià.

Nell’Under 15 Città di Baveno-Diavoletti 1-2. Prossimo turno: domenica 6 novembre alle 10,30 Diavoletti-Volpiano Pianese.

Nell’Under 15 seconde squadre Pro Vercelli-Chieri 1-1. Prossimo turno: domenica 6 novembre alle 15 Pozzomaina B-Pro Vercelli.

Nell’Under 14 Juventus Domo-Diavoletti 2-1. Prossimo turno: domenica 6 novembre alle 14,30 Diavoletti-Rg Ticino.

Nell’Under 14 Pro La Spezia-Pro Vercelli 3-1, rete di Maiocco. Prossimo turno: domenica 6 novembre alle 11,30 Pro Vercelli-Sampdoria.

Nell’Under 14 seconde squadre Pro Vercelli-Strambinese 1-0. Prossimo turno: sabato 5 novembre alle 17 Lascaris-Pro Vercelli.

I provinciali

Nell’Under 19 Lg Trino-Dufour Varallo 5-0, Crescentinese-Pro Novara 3-2, Gaglianico-Livorno Ferraris 3-1, Santhià-Canadà 1-0, Scuole Cristiane-Ponderano 0-3, Serravallese-Virtus Vercelli 1-5. Prossimo turno: sabato 5 novembre alle 14,20 Livorno Ferraris-Valdilana Biogliese, alle 15 Canadà-Lg Trino, Vigliano-Scuole Cristiane, Pro Novara-Santhià, Virtus Vercelli-Gaglianico, alle 17,30 Ponderano-Crescentinese.

Nell’Under 17 Diavoletti-Alicese Orizzonti 9-0, River Plaine-Crescentinese 3-7. Prossimo turno: domenica 6 novembre alle 10,30 Alicese Orizzonti-Valdilana Biogliese, Aosta 511-DiavolettiCrescentinese-Ay greville.

Nell’Under 16 Diavoletti-Lg Trino 2-0, Gaglianico-Castigliano 2-2, Valle Elvo-Livorno Ferraris 5-2, Alicese Orizzonti-Città di Cossato 2-1. Prossimo turno: sabato 5 novembre alle 15 Castigliano-Diavoletti, Futurogiovani Vilianensis-Alicese Orizzonti, Lg Trino-Valle Elvo; domenica 6 alle 10 Livorno Ferraris-Ponderano.

Nell’Under 16 Gattinara-Gravellona San Pietro 1-2. Prossimo turno: domenica 6 novembre alle 10,30 Caltignaga-Gattinara.

Nell’Under 15 Canadà-Fulgor Ronco Valdengo 1-0, Crescentinese-Ponderano 4-0, Valsessera-Gattinara 3-4, Pollone-Santhià 2-0. Riposava la Virtus Vercelli. Prossimo turno: domenica 6 novembre alle 10 Dufuour Varallo-Crescentinese, alle 10,30 Gattinara-Virtus Vercelli, Santhià-Canadà.

Nell’Under 14 San Maurizio Canavese-Santhià 0-3, Canadà-Settimo 1-2, Autovip San Mauro-Castigliano 5-0, Alicese Orizzonti-Academy Torino Rondissone 2-0, Livorno Ferraris-Castigliano 8-0. Riposava la Crescentinese. Prossimo turno: sabato 5 novembre alle 15 Crescentinese-San Maurizio; domenica 6 alle 14,30 Academy Torino-Rondissone-Canadà, Cigliano-Autovip San Mauro, alle 15 Settimo-Livorno Ferraris, Santhià-Orizzonti United.

Nell’Under 14 Villaggio Lamarmora-Cavaglià 1-5, Gattinara-Dufour Varallo 3-4. Prossimo turno:domenica 6 novembre alle 10,30 Cavaglià-Borgosesia, Tigers Prealpi Biellesi-Gattinara.