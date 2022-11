Calcio a cinque: i risultati delle squadre vercellesi

Prima vittoria per il Fonta, pareggio per il Futsal Club Santhià e sconfitta per la Pro Vercelli nella quarta giornata del girone A del campionato di Serie C2 di calcio a cinque.

Il Futsal Club Santhià è stato raggiunto nel finale sul 4-4 dai padroni di casa del Don Bosco Caselle: a segno Abdelbari Hajoubi, Abdelhamid Hajoubi, Atich e Madagisti. Vittoria casalinga del Fonta che ha superato 5-4 il Saint Pierre con quattro reti di Berardi e una di Maida. Ancora una sconfitta per la Pro Vercelli battuta 7-5 in trasferta dal Turricola Terruggia: in gol due volte Villarboito, una Miglietta e Brusati.

Gli altri risultati: Cus Piemonte Orientale-Druento 5-4, Valtournenche-Real Scorpion 1-4, Atletico Taurinense-Venaria Reale 5-5.

La classifica: Cus Piemonte Orientale e Real Scorpion 12 punti; Atletico Taurinense 10; Don Bosco Caselle, Futsal Club Santhià e Venaria Reale 7; Turricola Terruggia 6; Druento e Fonta 3; Valtournenche, Saint Pierre, Pro Vercelli 0.

La Serie C2 di calcio a cinque tornerà in campo per la quinta giornata il 7 novembre con Futsal Club Santhià-Atletico Taurinense alle 20,30, Pro Vercelli-Valtournenche alle 21 e Real Scorpion-Fonta alle 21.

Si è giocata la seconda giornata del campionato regionale femminile: Cavaglià sconfitto 2-17 dall’Aosta 511, riposava il Cigliano. Gli altri risultati: Atletico Taurinense-Leinì 6-2, Cus Piemonte Orientale-Top Five 0-6, Borgonuovo Settimo-Saint Pierre 5-2.

La classifica: Aosta 511 e Top Five 6 punti; Cigliano, Atletico Taurinense e Borgonuovo Settimo 3; Cus Piemonte Orientale e Leinì 1; Saint Pierre e Cavaglià 0.

Ora si torna in campo per la terza giornata domenica 6 novembre alle 20,30 con Aosta 511-Cigliano e lunedì 7 novembre alle 21 con Leinì-Cavaglià.

Seconda e terza giornata per le giovanili del Fonta: nell’Under 17 il Fonta è stato sconfitto dall’L84 per 6-0 e ha poi battuto il Sermig Torino per 3-2, mentre nell’Under 15 il Fonta ha vinto in casa del Castellamonte per 2-6 e si è imposto per 2-6 anche sul campo dell’Academy Torino. Per la quarta giornata, nell’Under 17 domenica 6 novembre alle 17 il Fonta farà visita al Castellamonte, nell’Under 15 il Fonta domenica 6 novembre alle 10,30 ospiterà il Top Five.