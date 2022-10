Sconfitta esterna per il Multimed Volley Vercelli

Sconfitta esterna per i ragazzi di Serie C del Multimed Volley Vercelli, che al termine di una gara molto combattuta, sono stati superati per 3 a 1 dal team del Laica Volley Arona.

“Resta un grande rammarico per non esserci riusciti ad aggiudicare una gara – commenta l’head coach bicciolano - che per quanto visto in campo meritavamo di vincere. Le cose in questo periodo non stanno girando certamente nel migliore dei modi, ma chiaro è che quando nel primo set sprechi una serie di palle per chiudere il parziale e poi incredibilmente lo perdi, serve fermarsi un attimo e riflettere”. Avvio di gara molto equilibrato, poi sono i vercellesi che prendono in mano le redini del gioco ma alla fine, dopo una serie di set-ball sprecati, sono i padroni di casa incredibilmente a spuntarla (26 a 24). I ragazzi di patron Daniele Innocenti però non ci stanno e con caparbietà pareggiano subito i conti (25 a 17). Sull’uno pari, regna ancora l’equilibrio, ma nel rush finale sono ancora i novaresi che hanno la meglio e che riescono a spuntarla (25 a 23). Anche nel quarto, le due formazioni si affrontano a viso aperto, ma con cinismo, sono i ragazzi allenati da Roberto Graziani a conquistare nuovamente il parziale (25 a 20) ed a chiudere la pratica.