Quarto successo consecutivo per l’S2M Volley Vercelli

Altro successo, il quarto consecutivo, per le ragazze dell’S2M Volley Vercelli, che tra le mura amiche della Palestra Bertinetti, hanno superato con un netto 3 a 0 il team del Club76 Playasti.

Pur prive della palleggiatrice titolare Zoe Patrucco, che dovrà restare per un lungo periodo lontana dai campi di gioco e di Vittoria Mastronardi, le ragazze allenate dal duo Luca Gherardi – Sergio Vigliani, dopo un avvio di primo set con il freno a mano tirato, prendono il largo e conquistano la frazione (25 a 19). Rotto il ghiaccio, a questo punto è gioco semplice per le padrone di casa conquistare sia il secondo parziale (25 a 13) che il terzo parziale (25 a 15) e chiudere così la pratica. “Ottima la prova dell’intero collettivo – fanno sapere i dirigenti vercellesi – ma nota di merito alla giovane Vattimo in palleggio, che ha cambiato gioco in modo convincente ed alle centrali Bertinazzi ed Ogliaro che hanno avuto ottime percentuali in attacco, così come Tresente”. Nemmeno il tempo di recuperare le energie, che martedì si torna in campo contro il San Rocco Novara, nella gara valida per la Coppa Piemonte (Palestra Bertinetti con fischio d’avvio fissato alle 18).