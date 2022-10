Dilettanti: giornata positiva per molte squadre vercellesi

Giornata positiva nei dilettanti per il Cigliano in Prima Categoria, Academy Pro Vercelli e Crescentinese in Seconda, Cavaglià, Lenta 2011, Canadà e Palestro in Terza.

Nell’ottava giornata di Eccellenza l’Alicese Orizzonti è stata superata in casa per 2-0 dalla Biellese.

In Promozione per l’ottava giornata pari casalingo del Bianzè, 1-1, contro il Valduggia, rete di Carena, mentre la Lg Trino soccombe per 4-0 sul campo della Pro Novara, con un risultato molto bugiardo, con i novaresi avanti solo a un quarto d’ora dalla fine e con i trinesi anche vicini al vantaggio, in un match condizionato dall’atteggiamento provocatorio dei padroni di casa.

Ottava giornata in Prima Categoria col Cigliano che passa per 2-0 in casa de La Vischese con le reti di Strenuo e Alfano. Pareggio casalingo della Pro Palazzolo con il Valdilana Biogliese per 2-2 con doppietta di Veliu. Sconfitta per 2-1 a Montanaro per una buona Virtus Vercelli a segno con Bracco, sconfitta a Ponderano per 1-0 del Gattinara, che fatica a segnare, sconfitta casalinga per 1-2 della Pro Roasio contro la Serravallese, a segno Giacchetti. Infine sconfitta casalinga anche del Santhià, 1-2, contro la Quaronese, a segno Dosso, con mister D’Agostino che recrimina per due rigori non concessi ai suoi ragazzi, un palo di Mazzitelli, e varie occasioni da rete.

In Seconda Categoria si è giocata la sesta giornata: vittoria esterna dell’Academy Pro Vercelli per 4-3 sul San Nazzaro Sesia con doppietta di El Arbaoui e reti di Di Cesare e Brasco, e vittoria per 4-2 in casa della Crescentinese con tripletta di Canuto, uno su rigore, e rete di Florea. Pari casalingo 3-3 del Livorno Ferraris col Pollone con gol di Tonello, Pollicino e Alessandro Sibino, e pari esterno del River Sesia, 1-1, col Torri Biellesi, in rete Marchese. Sconfitta per 2-0 del Lozzolo sul campo del Bettole.

Sesta giornata anche in Terza Categoria dove arriva la prima vittoria del Cavaglià per 2-0 in casa del Valsessera con reti di Kollcaku e Fontana. Vittoria per 5-0 del Canadà sul campo della Moranese Trino con doppietta di Boschini, rigore di Luca Fontanazza, reti di Muca e Soncini. Il Lenta 2011 si è imposto 1-0 in casa sul Villanova con rete di Albertano, mentre il Palestro ha vinto 2-1 sul campo della Valle Elvo con gol di Frassacarro e Petrarulo. Infine sconfitta in trasferta per la Tricerrese Andrea Bodo, 3-0 in casa del Cever.Massazza.

Nella sesta giornata dell’Eccellenza femminile non si è giocata la partita fra Academy Pro Vercelli e Pianezza in quanto le torinesi per un disguido nella lettura del comunicato si sono presentate con un’ora e un quarto di ritardo e l’arbitro, da regolamento, ha mandato tutti a casa. Le vercellesi avranno partita vinta 3-0.