I Vercelli Rices battono n trasferta il Don Bosco Rivoli 75-67

Basket, serie C Silver: I Vercelli Rices rompono il ghiaccio (in trasferta) centrando il primo successo stagionale. Battuto il Don Bosco Rivoli 75-67 con una prova collettiva di spessore. Emerge Chiantaretto autore di 20 punti. Un ottimo risultato in vista del derby del prossimo fine settimana con Biella (ex serie A2).