Virtus Vercelli: Emanuele Pochetti è il nuovo allenatore

Emanuele Pochetti è il nuovo allenatore della Virtus Vercelli in Prima Categoria.

In settimana si era interrotto in maniera consensuale il rapporto di collaborazione tra la Virtus Vercelli e mister Gigi Putrino, oltre al suo staff tecnico che comprendeva pure Andrea Gallo e Alberto De Poli. La scelta è giunta dopo lo stentato inizio di stagione dei vercellesi che si trovano nella parte bassa della classifica. La Virtus Vercelli ha quindi annunciato di aver affidato la panchina ad Emanuele Pochetti, ex portiere di alto livello con esperienze a Prato in Serie C e tante stagioni da protagonista alle spalle in Serie D, e che ha legato principalmente la sua carriera da allenatore alla Lombardia, guidando negli ultimi quindici anni squadre quali Mortara, Bornasco Zeccone, Robbio, Ferrera, Dorno San Rocco e Bressana, ottenendo ottimi risultati sia in Prima Categoria che in Promozione.

Sempre in ambito vercellese, da due giornata il River Sesia in Seconda Categoria ha affidato la panchina a Roberto Sigolo dopo le dimissioni di Besnik Rragami.

Un’altra separazione riguarda invece il calcio a cinque e nella fattispecie la Pro Vercelli C5: la società ha comunicato che le strade tra la Pro Vercelli e il direttore sportivo Roberto Ferrarotti si sono divise.

E’ infine ufficiale il ritiro dal campionato di Eccellenza femminile da parte del Vercelli Woman: dopo non essersi presentate a Novi Ligure, le vercellesi hanno saltato anche il match del derby contro l’Academy Pro Vercelli. La società Vercelli Woman ha infatti comunicato al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta l'intenzione di ritirare la propria squadra dal campionato di Eccellenza femminile. Pertanto è stata comminata al Vercelli Woman l'ammenda di 500 euro. Il girone A perde quindi una formazione e verrà effettuato un turno di riposo da parte delle avversarie che avrebbero dovuto affrontare il Vercelli Woman.

Per quanto riguarda il calcio giocato, il match di Promozione, girone A, in programma domenica 30 ottobre alle 14,30 tra Pro Novara e Lg Trino si disputerà al campo comunale di Vignale di Novara.

Nella seconda giornata del secondo turno della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria giovedì sera il Gattinara è stato sconfitto 5-2 sul campo della Strambinese, a segno Campo e Ramella. Il Gattinara, dopo aver già perso il primo match in casa col Cigliano per 2-0, è eliminato dalla Coppa di cui era detentore. Il Cigliano ospiterà la Strambinese nel terzo match del girone in programma giovedì 10 novembre alle 20,30 a Cigliano: ai vercellese serve la vittoria per passare il turno vista l’attuale miglior differenza reti per i torinesi.