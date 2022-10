Campionati giovanili: tutti i risultati

Fine settimana ricco di reti nei campionati giovanili. Nei Nazionali tre successi per la Pro Vercelli, nei regionali bene Alicese Orizzonti e Diavoletti, nei provinciali a punteggio pieno la Lg Trino Under 19, in testa i Diavoletti Under 17, il Canadà Under 15 a punteggio pieno così come il Santhià Under 14.

Ecco la panoramica di tutti i risultati.

I nazionali.

Nella Primavera 3 “Dante Berretti” Lecco-Pro Vercelli 4-4 con doppietta di Messina, reti di Emanuello e Bassan. Pro nelle retrovie con 4 punti.

Nell’Under 19 Pro Vercelli-Fossano 0-1. La Pro ha 11 punti ma partecipa al campionato fuori classifica.

Nell’Under 17 Pro Sesto-Pro Vercelli 0-2, reti di Romanini e Beretta. Le bianche casacche guidano a punteggio pieno con 12 punti.

Nell’Under 16 Pro Vercelli-Renate 2-0, gol di Foti e Matella. Pro Vercelli in testa con la Pro Sesto a 7 punti.

Nell’Under 15 Pro Sesto-Pro Vercelli 1-2, reti di Orsi e Rosso. Vercellesi secondi con 10 punti a due lunghezze dall’Alessandria.

I regionali.

Nell’Under 19 Gassino San Raffaele-Gattinara 8-2, Alicese Orizzonti-Arona 4-3. Alicese Orizzonti quinta con 10 punti, Gattinara ultimo con 2.

Nell’Under 16 Ivrea-Santhià 10-0. Tre punti all’attivo per il Santhià.

Nell’Under 15 Diavoletti-Ivrea 2-0. I Diavoletti sono quarti con 12 punti.

Nell’Under 15 seconde squadre riposava la Pro Vercelli.

Nell’Under 14 Diavoletti-Sparta Novara 0-2. Diavoletti nelle retrovie della classifica.

Nell’Under 14 Pro Pro Vercelli-Genoa 0-4. Il girone è guidato dalla Juventus.

Nell’Under 14 seconde squadre Pro Eureka-Pro Vercelli 2-6. Pro Vercelli a punteggio pieno, a un punto dal Lascaris ma con una partita in meno.

I provinciali.

Nell’Under 19 Livorno Ferraris-Serravallese 4-1, Canadà-Crescentinese 1-2, Dufour Varallo-Virtus Vercelli 2-2, Lg Trino-Santhià 5-3, Pro Novara-Scuole Cristiane 6-1. Sempre al comando a punteggio pieno Lg Trino, Pro Novara e Vigliano.

Nell’Under 17 Alicese Orizzonti-Aygreville 1-5, Crescentinese-Aosta 511 17-0, Ponderano-Diavoletti 1-4. I Diavoletti comandano in solitaria con 13 punti.

Nell’Under 16 Castigliano-Lg Trino 4-1, Valsessera-Alicese Orizzonti 1-2, Livorno Ferraris-Diavoletti 1-6. Alicese Orizzonti seconda col Valsessera a 12 punti, tre in meno della capolista Città di Cossato.

Nell’Under 16 Rg Ticino-Gattinara 7-1.

Nell’Under 15 Gattinara-Crescentinese 2-1, Borgosesia-Canadà 0-1, Virtus Vercelli-Valsessera 2-1. Riposava il Santhià. Al comando il Canadà con 15 punti, punteggio pieno.

Nell’Under 14 Crescentinese-Santhià 0-3, Cigliano-Canadà 1-8, Castigliano-Livorno Ferraris 1-6, Settimo-Alicese Orizzonti 1-3. Guida il Santhià a punteggio pieno con 15 punti, inseguito a 12 da Alicese Orizzonti e Canadà.

Nell’Under 14 Cureggio-Cavaglià 1-5, Chiavazzese-Gattinara 9-1. Secondo posto a 12 punti per il Cavaglià con Valle Elvo e Città di Cossato, a tre lunghezze dal Borgosesia.