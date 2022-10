Importantissimo successo interno per il Multimed Volley Vercelli

Importantissimo successo interno per i ragazzi di Serie C del Multimed Volley Vercelli, che sabato, tra le mura amiche della Palestra Bertinetti, hanno superato con un netto 3 a 0 il team del Volley Parella Torino.

“Bene il risultato – il pensiero a fine match dell’head coach bicciolano Cristiano Giribuola - che fa morale e classifica. La prima vittoria in questa regular-season che ci permette di rompere il ghiaccio, dopo un avvio certamente in salita. Contro i torinesi, ho notato il giusto atteggiamento da parte dei ragazzi e molti miglioramenti sulle cose che hanno funzionato meno nelle prime due gare e sulle quali abbiamo lavorato in settimana. Dobbiamo comunque continuare a crescere, migliorando sempre di più l’amalgama”. Partono forte i vercellesi che in breve si aggiudicano la prima frazione (25 a 14). Bene anche il secondo parziale con Innocenti & C. che tengono in mano il pallino del gioco e bissano (25 a 20). Avanti per due a zero, è gioco semplice per i padroni di casa conquistare la terza frazione (25 a 21) e la vittoria finale.