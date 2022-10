Dilettanti: tutti i risultati delle squadre vercellesi

Torna alla vittoria la Lg Trino in Promozione, Pro Roasio corsara a Santhià in Prima Categoria, vittorie per River Sesia e Livorno Ferraris in Seconda, per Tricerrese Andrea Bodo e Palestro in Terza.

In Eccellenza l’Alicese Orizzonti è uscita con un buon punto dalla trasferta di Romentino contro la Rg Ticino: 0-0 il finale nella settima giornata di campionato.

Settima giornata anche in Promozione dove la Lg Trino torna al successo battendo al “Picco” il Piedimulera per 2-0: rigore parato al trinese Vergnasco dopo cinque minuti, poi decidono Bernabino e lo stesso Vergnasco. Sconfitta in trasferta per il Bianzè che soccombe per 4-1 a Verrone contro il Ceversama Biella, in gol Marteddu. Mercoledì 26 ottobre alle 20,30 al “Roberto Picco” di Trino match d’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lg Trino e Ceversama Biella. Ritorno a Verrone il 9 novembre.

In Prima Categoria si è giocata la settima giornata e spicca il successo della Pro Roasio che si è imposta per 1-0 sul campo del Santhià con rete di Stefanuto. Pareggio ricco di reti fra Cigliano e Valle Cervo Andorno, 3-3 con reti di Gaudino, Bruno e Grosso, Sconfitte casalinghe per Gattinara, 0-1 contro La Vischese, e Virtus Vercelli, 0-2 col Ponderano, e battuta d’arresto per la Pro Palazzolo superata 3-0 a Sizzano.

Per la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria, dopo il successo del Cigliano nella prima giornata in casa del Gattinara per 2-0, giovedì 27 ottobre alle 20,30 si giocherà il match tra Gattinara e Strambinese. Infine giovedì 10 novembre la Strambinese farà visita al Cigliano.

Quinta giornata in Seconda Categoria: vince 1-0 il River Sesia in casa contro il Bettole, rete di Pinton; vince 3-2 in trasferta il Livorno Ferraris sul San Nazzaro Sesia con reti di Tonello, Samuel Fai e Dimitri. Pareggio 3-3 della Crescentinese in casa del Valle Elvo, reti di Anas, Colla e Florea. Sconfitte casalinghe per Lozzolo, 0-3 col La Cervo, e Academy Pro Vercelli, 1-2 col Gaglianico, rete di El Arbaoui.

In Terza Categoria si è giocata la quinta giornata: sabato nell’anticipo la Tricerrese Andrea Bodo ha battuto 3-1 il Cavaglià con doppietta di Andrea Petrillo e gol di Ajaraam, per gli ospiti Lesca. Domenica il Palestro ha vinto 2-0 in casa col Valsessera con reti di Seletto e De Giuli. Pareggio per 0-0 tra Cossatese e Lenta 2011, per 1-1 tra Canadà e Valle Elvo, rete di Licaj, e sconfitta per la Moranese Trino 2-0 a Villanova Monferrato.

Nell’Eccellenza femminile per la quinta giornata non è andato in scena il derby del “Ferrante” tra Vercelli Woman e Academy Pro Vercelli per rinuncia da parte delle padrone di casa. L’Academy avrà partita vinta 3-0 a tavolino.