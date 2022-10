Campionati giovanili: i risultati e il prossimo turno

Fine settimana avaro per la Pro Vercelli nei campionati giovanili nazionali, bene nei regionali i Diavoletti Under 15 e Under 14, entrambe vittoriose. Nei provinciali nell’Under 19 la Lg Trino vince il derby con la Crescentinese e resta in testa a punteggio pieno con Vigliano e Pro Novara. Diavoletti in testa solitari nell’Under 17 provinciale girone di Aosta con 10 punti.

I nazionali.

Nella Primavera 3 “Dante Berretti” Lucchese-Pro Vercelli 4-2. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 15 Lecco-Pro Vercelli.

Nell’Under 19 Chieri-Pro Vercelli 1-1. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 15,30 Pro Vercelli-Fossano.

Nell’Under 17 domenica 23 ottobre alle 15 Pro Sesto-Pro Vercelli.

Nell’Under 16 domenica 23 ottobre Pro Vercelli-Renate.

Nell’Under 15 domenica 23 ottobre Pro Sesto-Pro Vercelli.

I regionali.

Nell’Under 19 Biellese-Alicese Orizzonti 1-1, Gattinara-Arona 1-2. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 14,30 Gassino San Raffaele-Gattinara, alle 15 Alicese Orizzonti-Arona.

Nell’Under 16 Romagnano-Santhià 4-0. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 15 Ivrea-Santhià.

Nell’Under 15 Biellese-Diavoletti 1-3. Prossimo turno: domenica 23 ottobre alle 10,30 Diavoletti-Ivrea.

Nell’Under 15 seconde squadre Sca Asti-Pro Vercelli 0-1. Prossimo turno riposa la Pro Vercelli.

Nell’Under 14 Oleggio-Diavoletti 0-1. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 14,30 Diavoletti-Sparta Novara.

Nell’Under 14 Pro Pro Vercelli-Torino 1-3. Prossimo turno: domenica 23 ottobre alle 11,30 Pro Vercelli-Genoa.

Nell’Under 14 seconde squadre domenica 23 ottobre alle 15 Pro Eureka-Pro Vercelli.

I provinciali.

Nell’Under 19 girone di Vercelli Crescentinese-Lg Trino 1-2, Santhià-Dufour Varallo 2-1, Scuole Cristiane-Canadà 1-6, Virtus Vercelli-Livorno Ferraris 2-0. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 14,20 Livorno Ferraris-Serravallese, alle 15 Canadà-Crescentinese, Dufour Varallo-Virtus Vercelli, Lg Trino-Santhià, Pro Novara-Scuole Cristiane.

Nell’Under 17 girone di Aosta Crescentinese-Alicese Orizzonti 10-0, Aosta 511-Alicese Orizzonti 3-2, Diavoletti-Gaglianico 3-2, Saint Christophe-Crescentinese 1-0. Prossimo turno: domenica 23 ottobre alle 10,30 Alicese Orizzonti-Aygreville, Crescentinese-Aosta 511, Ponderano-Diavoletti.

Nell’Under 16 girone di Vercelli Ceversama Biella-Castigliano 0-14, Diavoletti-Futurogiovani Vilianensis 2-2, Lg Trino-Livono Ferraris 9-0, Alicese Orizzonti-Gaglianico 2-3. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 15 Castigliano-Lg Trino, Valsessera-Alicese Orizzonti; domenica 23 alle 10 Livorno Ferraris-Diavoletti.

Nell’Under 16 girone di Novara Gattinara-Cureggio 4-1. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 15 Rg Ticino-Gattinara.

Nell’Under 15 girone di Biella Futurogiovani Vilianensis-Gattinara 1-5, Canadà-Dufour Varallo 3-2, Crescentinese-Virtus Vercelli 0-1, Santhià-Fulgor Ronco Valdengo 1-3. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 15 Gattinara-Crescentinese; domenica 23 alle 10 Borgosesia-Canadà, alle 10,30 Virtus Vercelli-Valsessera.

Nell’Under 14 girone di Vercelli Alicese Orizzonti-Cigliano 8-0, Autovip San Mauro-Crescentinese 1-2, Canadà-Castigliano 7-0, Santhià-Academy Torino Rondissone 4-1. Riposava Livorno Ferraris. Prossimo turno: sabato 22 ottobre alle 15 Crescentinese-Santhià, domenica 23 alle 14,30 Cigliano-Canadà, alle 15 Castigliano-Livorno Ferraris, Settimo-Alicese Orizzonti.

Nell’Under 14 girone di Biella Cavaglià-Tigers Prealpi Biellesi 1-0, Gattinara-Valle Elvo 1-5. Prossimo turno: domenica 23 ottobre alle 10,30 Cureggio-Cavaglià, alle 14,30 Chiavazzese-Gattinara.