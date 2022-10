Calcio camminato: il giocatore della Pro Vercelli Sarasso in nazionale

C’è anche la Nazionale italiana di calcio camminato al “Challenge des 6 Nations” in programma domani, sabato 22, e domenica 23 ottobre a Mérignac, città francese a pochi minuti da Bordeaux situata nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania.

Allo stadio “Joseph Antoine Cruchon” si disputerà il 6 Nazioni di Walking Football, e il prestigioso evento internazionale vede la partecipazione delle nazionali di Francia, Inghilterra, Italia, Galles, Irlanda e Paesi Baschi, in rappresentanza delle categorie over 50 e 60 maschile e, per la prima volta nella storia del Walking Football, anche della over 40 femminile. L’Italia sarà rappresentata nel complesso da 48 persone. La Nazionale over 50 maschile è guidata dal commissario tecnico Massimo Linarello, di Morano sul Po, che è anche giocatore del Casale di calcio camminato e allenatore della Moranese Trino che milita in Terza Categoria nel calcio a 11. L’Italia 0ver 60 è guidata da Graziano Ferraris, l’Italia over 40 femminile da Elena Proserpio Marchetti.

Nell’Italia over 60 è convocato anche un giocatore della Pro Vercelli Walking Football, si tratta di Giancarlo Sarasso. Il “Challenge des 6 Nations” vedrà impegnata l’Italia in questi orari: sabato 22 ottobre alle 10 l’over 50 contro i Paesi Baschi, alle 10,50 l’over 60 sempre contro i Paesi Baschi, alle 11,40 l’over 40 femminile contro la Francia, alle 12,50 l’over 50 affronterà la Francia così come l’over 60 alle 13,40, alle 14,30 l’over 40 femminile se la vedrà col Galles. Impegno con l’Inghilterra per l’over 50 alle 15,40 e per l’over 60 alle 16,30, mentre alle 17,20 l’over 50 giocherà contro l’Irlanda. Si riprenderà domenica 23 ottobre alle 9,20 con Italia-Irlanda over 60, alle 10 Italia-Inghilterra over 40 femminile, e infine doppio impegno col Galles per le maschili con l’over 50 alle 11,10 e l’over 60 alle 12. Al termine verranno stilate le classifiche e si terrà la cerimonia di chiusura alle 13,15.