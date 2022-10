Calcio a 5: il Futsal club Santhià vince il derby col Fonta

Nella terza giornata del girone A del campionato di Serie C2 di calcio a cinque il Futsal Club Santhià fa suo il primo derby provinciale contro il Fonta, sconfitta invece per la Pro Vercelli.

Nel derby vercellese tra le due neopromosse in C2 il Futsal Club Santhià si è imposto per 10-3 sul Fonta con quattro gol di Atich, tre di Abdelbari Hajoubi, uno per Agaddou, Selman Hajoubi e El Medhi; a segno per gli ospiti Arcuri, Tirraf e Sirgiovanni. Netta sconfitta casalinga invece per la Pro Vercelli battuta 5-0 dai cugini del Cus Piemonte Orientale.

Gli altri risultati: Valtournenche-Turricola Terruggia 4-5, Druento-Atletico Taurinense 3-5, Real Scorpion-Saint Pierre 3-2, Venaria Reale-Don Bosco Caselle 3-4.

La classifica: Atletico Taurinense, Don Bosco Caselle, Real Scorpion, Cus Piemonte Orientale 9 punti; Futsal Club Santhià e Venaria Reale 6; Turricola Terruggia e Druento 3; Fonta, Valtournenche, Saint Pierre, Pro Vercelli 0.

Per la quarta giornata, in programma lunedì 24 ottobre, alle 21 alla palestra “Canton Verteillac” di Fontanetto Po il Fonta ospiterà il Saint Pierre, a Villanova Monferrato la Pro Vercelli affronterà il Turricola Terruggia e a Druento il Futsal Club Santhià se la vedrà col Don Bosco Caselle.

Si è giocata anche la prima giornata del campionato regionale femminile col Cigliano che ha battuto il Cavaglià 9-0. Gli altri risultati: Aosta 511-Atletico Taurinense 2-0, Leinì-Cus Piemonte Orientale 2-2, Top Five-Borgonuovo Settimo 6-1. La classifica: Cigliano, Top Five e Aosta 511 3 punti; Cus Piemonte Orientale e Leinì 1; Saint Pierre, Atletico Taurinense, Borgonuovo e Cavaglià 0. Per la seconda giornata sabato 22 ottobre alle 17,30 il Cavaglià ospiterà l’Aosta 511, riposa il Cigliano.

Esordio anche per le giovanili del Fonta: nell’Under 17 il Fonta ha battuto 15-1 il Barcanova, nell’Under 15 sconfitta casalinga per 2-5 con l’Aosta 511. L’Under 17 sabato 22 ottobre alle 14,30 giocherà a Brandizzo contro l’L84, l’Under 15 domenica 23 alle 10 farà visita al Castellamonte.