Basket: vittoria del Cigliano contro il Victoria Torino

In un PalaGerardi gremito, il Cigliano vince, con il Victoria Torino 92-74.

Miglior inizio non poteva esserci, sia per la cornice di pubblico, sia per l’aver centrato un obiettivo quasi da record: 92 punti all’attivo. Il presidente Silvano Maglione tessera in extremis Barraz, un’addizione che si rivela utile nella lotta a rimbalzo, dove la “banda bassotti” giallorossa ha qualche smagliatura. Tanto serviva per garantire più stabilità alla difesa. Detto ciò, si parte. Sono gli ospiti a dare la prima spinta: 8-9 dopo 6 minuti e immediato time out del neo coach Umberto Torino. Si rivela salutare. Da quel momento comincia il monologo dei ciglianesi: autori i fratelli Delli Guanti e Buffa. Primo quarto sontuoso 29-13.

Sulla stessa falsariga viaggia anche il secondo periodo, i torinesi recuperano qualcosa, ma ad ogni avanzata corrisponde una reazione (55-44 al 20’). La partita è ricca di spunti e di canestri, tanto che il terzo tempino crea non pochi grattacapi al quintetto ciglianese. Bambara (18 punti) martella dalla distanza e Izzo (12) dalla linea dei tiri liberi. Il vantaggio è limato a -5. Buffa mette tutti d’accordo con una tripla di vitale importanza. La rimonta del Victoria è frenata (30’ 72-62). Il finale è frizzante, merito di Cibien e Losi (un ex) che arrotondano il punteggio e chiudendo tra gli applausi dei tifosi. Prossimo impegno questa sera ad Alessandria con il Cus UPO alle ore 21. Tabellino: Buffa 23, M. Delli Guanti 20, S. Delli Guanti 14, Losi 12, Cibien 9, Roca 6, Sarain 4, Barraz 2, Narcisio 2, Andreone, Cappuccio, Maglione / All. Torino.