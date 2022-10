Secondo successo consecutivo per le ragazze dell’S2M Volley Vercelli, che hanno avuto la meglio, sul proprio terreno, contro il team del To.Volley (3 a 1).

“La gara non è stata semplice - fanno sapere i dirigenti bicciolani - con le nostre ragazze che hanno alternato molti alti e bassi, complicandosi la vita oltre misura, soprattutto nel secondo e terzo parziale. La strada intrapresa è quella giusta e le due vittorie ottenute in campionato sicuramente danno morale, ma c’è da lavorare molto.” Partono forte le vercellesi allenate dal duo Gherardi – Vigliani che si aggiudicano senza troppi affanni il primo parziale (25 a 15). Nel secondo, sono però le torinesi che con un rocambolesco 27 a 25, pareggiano subito i conti. Nella terza frazione, le bicciolane riprendono a macinare gioco e si portano nuovamente avanti (25 a 14). Nel quarto, regna l’equilibrio, ma alla fine a spuntarla sono Bertinazzi & C che conquistano il parziale (25 a 23) e la vittoria finale. Ottima la prova di Mastronardi e Lupo (15 punti a testa) seguita da Bertinazzi (13) ed Ogliaro (12).