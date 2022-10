Sconfitta esterna per il Multimed Volley Vercelli

Sconfitta esterna per i ragazzi di Serie C del Multimed Volley Vercelli, che sono stati superati al quinto set sul campo dell’Altiora Camping Isolino.

“Merito ai nostri avversari che hanno disputato una gara perfetta - fa sapere l’head coach vercellese Cristiano Giribuola - e sono stati supportati fino alla fine del loro pubblico, che ha riempito il palazzetto in ogni ordine di posto. Per quanto ci riguarda, resta un po’ di rammarico per essere sempre stati avanti nei set e per aver ceduto in rimonta il tie-break. Siamo comunque un gruppo nuovo e dobbiamo ancora lavorare molto per cercare quei giusti automatismi e quella giusta cattiveria, che in questa occasione avrebbe fatto sicuramente la differenza”. Partono bene i ragazzi di “patron” Daniele Innocenti che si aggiudicano il primo parziale (27 a 25). Nel secondo i padroni di casa reagiscono e pareggiano subito i conti (25 a 19). Sono ancora però i vercellesi che hanno la meglio nel terzo (25 a 15), ma invece che mettere la freccia e chiudere la gara, vengono prima raggiunti (25 a 19) e poi superati al quinto (15 a 12) dai padroni di casa.