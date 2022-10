Pro Vercelli al “Silvio Piola” supera il Piacenza per 2-0

Seconda vittoria consecutiva per la Pro Vercelli che al “Silvio Piola” supera il Piacenza per 2-0 con i gol di Arrighini al 10’ e Comi al 92’.

Mister Massimo Paci ha schierato Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta, Macchioni (dal 57′ Anastasio); Saco, Corradini, Iotti (dal 71′ Calvano); Vergara (dall’81’ Mustacchio), Arrighini (dall’81’ Comi), Della Morte (dal 71′ Guindo). A disposizione Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Gatto, Gheza, Louati, Renault, Silvestro.

Il Piacenza di Cristiano Scazzola ha risposto con Rinaldi; Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri (dall’86’ Rizza); Munari (dal 46′ Lamesta), Palazzolo, Persia, Nelli (dal 53′ Gonzi); Cesarini (dall’86’ Conti), Morra (dal 53′ Rossetti). A disposizione Tintori, Nava, Zunno, Pezzola, David, Vianni, Onisa, Frosinini, Bianchieri.

La Pro Vercelli torna in campo mercoledì 19 ottobre alle 18 allo stadio “Mario Gavagnin – Sinibaldo Nocini” di Verona contro la Virtus Verona di Luigi Fresco, presidente e allenatore dei rossoblu scaligeri da quarant’anni.

I risultati dell’ottava giornata d’andata del girone A di Serie C: Arzignano Valchiampo-Feralpi Salò 2-1, Juventus Next Gen-Pro Sesto 3-0, Novara-Lecco 1-2, Sangiuliano City Nova-Pergolettese 1-0, Triestina-Albinoleffe 0-3, Padova-Virtus Verona 0-0, Pro Patria-Trento 1-2, Pro Vercelli-Piacenza 2-0, Renate-Vicenza 2-1. Lunedì 17 ottobre alle 20,30 Mantova-Pordenone.

La classifica: Renate e Sangiuliano City Nova 15 punti; Lecco, Padova, Pordenone e Novara 14; Arzignano Valchiampo e Feralpi Salò 13; Pro Patria 12; Vicenza, Pergolettese e Pro Vercelli 11; Albinoleffe 10; Juventus Next Gen 9; Trento e Pro Sesto 8; Triestina 7; Virtus Verona e Mantova 5; Piacenza 3.

La Serie C torna subito in campo per il turno infrasettimanale con la nona giornata in programma mercoledì 19 ottobre: alle 18 Albinoleffe-Arzignano Valchiampo, Lecco-Juventus Next Gen, Pergolettese-Pro Patria, Piacenza-Renate, Pro Sesto-Novara, Virtus Verona-Pro Vercelli, Feralpi Salò-Sangiuliano City Nova, Triestina-Padova. Giovedì 20 ottobre alle 18,30 Pordenone-Trento, alle 21 Vicenza-Mantova.