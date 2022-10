Dilettanti: tutti i risultati delle vercellesi

Torna alla vittoria il Bianzè in Promozione, successi per Pro Palazzolo e Gattinara in Prima Categoria, altra vittoria e conferma al primo posto per la Crescentinese e primo successo per l’Academy Pro Vercelli in Seconda Categoria, vittoria del Palestro in Terza.

Nella sesta giornata del girone A di Eccellenza l’Alicese Orizzonti ha pareggiato 0-0 in casa contro il Settimo, mentre nel girone A di Promozione la sesta giornata vede il Bianzè imporsi in casa per 1-0 contro la Chiavazzese con rete di Azhar, mentre la Lg Trino esce sconfitta per 2-1 da Omegna, in gol Bernabino.

Sesta giornata nel girone B di Prima Categoria e altra vittoria della Pro Palazzolo che si impone in casa per 2-0 sulla Serravallese con reti di Veliu e Manco, mentre vince pure il Gattinara per 1-0, con gol di Mussa, in casa della Valle Cervo Andorno. Pareggio casalingo per la Pro Roasio, 1-1, contro la Quaronese, rete di Giovanni Maggioni, e primo punto del Santhià che pareggia 2-2 in casa della Strambinese con doppietta di Torta. Sconfitte per Cigliano, 2-1 sul campo dell’Ivrea Banchette, ciglianesi a segno con un’autorete, e per la Virtus Vercelli, battuta 1-0 sul campo de La Vischese.

Nel girone B di Seconda Categoria la quarta giornata registra un altro successo della Crescentinese che ha battuto 2-0 il Lozzolo con doppietta di Colla, mentre l’Academy Pro Vercelli ha espugnato per 2-0 il campo del Livorno Ferraris con reti di Canay e El Arbaoui. Sconfitta per 4-2 del River Sesia in casa del La Cervo: a segno Pinton e Marchese, ma il River recrimina per una decisione arbitrale che al 95’ sul 3-2 per i padroni di casa, non concede un netto rigore su Toninelli e sul contropiede i biellesi siglano la quarta rete con ripartenza in chiaro fuorigioco.

Nella quarta giornata di Terza Categoria si impone il Palestro per 2-1 in casa del Cavaglià: ospiti a segno con Corsaro e Seletto, padroni di casa con Jacopo Oddo. Pareggio per 0-0 del Lenta 2011 in casa col Cever.Massazza, per 2-2 invece della Tricerrese Andrea Bodo sul campo del Lessona con gol di Gennaro e Andrea Petrillo. Canadà sconfitto sul campo del Valsessera per 2-1, a segno Muca, mentre la Moranese Trino è stata battuta 3-1 in casa dalla Cossatese, rete di Cassetta.

Quarta giornata infine anche nell’Eccellenza femminile: l’Academy Pro Vercelli cede di misura in casa, 1-2, contro il Bulè Bellinzago, rete di Gashi, mentre il Vercelli Woman viene sconfitto 3-0 sul campo della Novese.