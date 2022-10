Pro Vercelli-Piacenza, il nonno paga, il nipote no

Verrà arbitrata da Francesco Burlando della sezione di Genova la sfida Pro Vercelli-Piacenza valevole per l’ottava giornata di Serie C, in programma domenica 16 ottobre alle 17,30 allo stadio “Silvio Piola”. Sarà coadiuvato da Michele Decorato di Cosenza e Davide Fedele di Lecce, il quarto uomo è Vincenzo Hamza Riahi di Lovere.

Per il match col Piacenza la Pro Vercelli comunica che sarà attiva fino alle 17,30 di domenica la prevendita online per l’acquisto del tagliando d’ingresso. Sarà possibile acquistare il biglietto online sul sito https://www.vivaticket. com/it/home, alla biglietteria dello stadio e in tutte le ricevitorie autorizzate. La Pro Vercelli ricorda che domenica ci sarà la promozione per la “Festa dei nonni”: tutti i nonni avranno diritto ad un biglietto omaggio per il o la nipote, per tramandare la tradizione del tifoso delle Bianche Casacche. La promozione è valida solo alla biglietteria dello stadio per i tifosi abbonati o in possesso del biglietto per la partita Pro Vercelli-Piacenza.

Mercoledì 19 ottobre alle 18 si giocherà invece Virtus Verona-Pro Vercelli e la società veronese ha informato la Pro Vercelli che la prevendita dei biglietti del match in terra scaligera è attiva fino a martedì 18 ottobre alle 19. L’acquisto del biglietto avviene con registrazione al link https://www.diyticket.it/ organizers/425/virtus- verona- srl e al link https://www.diyticket.it/ selfhelp.

Intanto il recupero della quinta giornata tra Vicenza e Juventus Next Gen ha visto i vicentini imporsi per 2-0. La nuova classifica: Pordenone e Novara 14 punti; Feralpi Salò e Padova 13; Renate, Pro Patria e Sangiuliano City Nova 12; Vicenza, Lecco e Pergolettese 11; Arzignano Valchiampo 10; Pro Vercelli e Pro Sesto 8; Albinoleffe e Triestina 7; Juventus Next Gen 6; Mantova e Trento 5; Virtus Verona 4; Piacenza 3.

Lo stadio “Silvio Piola” continua inoltre ad ospitare i match della Primavera del Torino: domenica 16 ottobre alle 11 è in programma per l’ottava giornata Torino-Napoli, mentre mercoledì 19 ottobre, per i trentaduesimi di finale della Primavera Tim Cup, alle 15 si giocherà Torino-Como.