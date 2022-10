Giulia Caccavo, buon test a Bergamo

Buon rientro agli incontri per Giulia Caccavo del Boxing Club Pro Vercelli. Alla palestra Fitsquare Boxing Team di Buccinasco ha affrontato nella Bergamasca una rivale di categoria nella Youth 50 chilogrammi, della Boxe Bergamo, per testare il rientro della Caccavo dopo più di un anno di inattività agonistica. Giulia ha disputato un buon incontro e la prestazione è stata positiva sulle tre riprese da tre minuti e non più da due come era prima nella categoria Junior. Ora Caccavo affronterà un’altra pugile per un ulteriore test in terra toscana a Lucca, sempre in preparazione ai prossimi campionati italiani di fine ottobre.