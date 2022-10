Danila Cherio, 95 vittorie in carriera

Vittoria numero 95 in carriera per l’amazzone di Olcenengo Danila Cherio, che si è imposta con l’amatissimo Agent Zero all’ippodromo di San Siro.

Questi i risultati delle ultime due settimane illustrati dalla Cherio: "Il 28 settembre ha vinto il nostro campioncino di nove anni Alshalaal, che vanta 24 vittorie, tutte per noi, in 91 corse, reduce da un periodo di stop per un piccolo e non grave infortunio. Ha vinto a San Siro montato da Ivan Rossi: Alshalaal è uno specialista della sabbia e quando corre a Varese è difficile da battere, ma essendo un ottimo cavallo si è ben difeso pure a Milano sull’erba ed ha vinto. Sempre a San Siro questo fine settimana abbiamo corso con due cavalli: il mio grigetto del cuore Agent Zero, col quale quest’anno ho vinto tre corse, che domenica ha affrontato una gara molto impegnativa per i 78 chili che doveva portare e il terreno molto pesante per la pioggia, ma si è preso la rivincita su Paperone che ci aveva battuti nella gara precedente. Sempre domenica con i miei colori ha corso Emperor Jade, cavalla di soli due anni dal carattere molto particolare, giunta quinta perché ha subito un danneggiamento negli ultimi metri di gara, ma è molto valida e sono sicurissima che si rifarà alla prossima corsa. I nostri prossimi impegni sono in programma già questo sabato sempre all’ippodromo di San Siro a Milano".