Minibasket regionale: coinvolti 2500 tra bambini e ragazzi

Minibasket: il recente weekend dell'8 e del 9 ottobre ha segnato idealmente la ripartenza delle attività per il Comitato regionale piemontese. Grande la partecipazione dei Bugs, che hanno presenziato all’iniziativa con quasi 90 bambini e ragazzi (dei circa 250 partecipanti sulle due province di Vercelli e Biella).

In ogni provincia del territorio si sono organizzati appuntamenti suddivisi per le categorie di gioco, la partecipazione dei bambini e dei ragazzi (2500 gli atleti che sono stati coinvolti) è stata sia per club che a squadre miste, e i team partecipanti sono stati suddivisi assegnando a ciascuno di loro un gruppo di appartenenza, identificato da un colore e da un significato ad esso connesso: azzurro per il rispetto; verde per la condivisione; rosso per l'altruismo; bianco per l'inclusione.



I risultati delle gare di ciascun team hanno contribuito a determinare una classifica generale a livello regionale, ove i quattro colori si sono sfidati nel nostro classico stile Jamboree. La classifica generale è stata vinta dal team “bianco” con 489 punti (rosso 459 punti, verde 402 punti, blu 411 punti).

"La manifestazione è stata chiamata "ricoMINcI-AM" - spiega il responsabile regionale minibasket Luca Colombi - per sottolineare con caratteri maiuscoli l’amore per il minibasket in questo vero e proprio Minibasket weekend. La passione per il nostro gioco è stato l’elemento che ha caratterizzato tutte le feste che siamo riusciti a portare nelle piazze e nelle palestre di tutte le province della nostra regione. I bambini e i ragazzi devono tornare sin da subito ad assaporare il gusto del gioco e delle partite, fondamentale catalizzatore di entusiasmo. Da qui l’idea di un torneo itinerante che fosse di buon auspicio per un anno

che deve essere e sarà entusiasmante. Abbiamo giocato con i colori propri del nostro minibasket, ha vinto simbolicamente il colore Bianco dell’Inclusione, valore meraviglioso e proprio del nostro movimento, sperando di riuscire nella non facile missione di esserne davvero portavoce".

Colombi riserva quindi parole di gratitudine a quanti hanno partecipato alla realizzazione della manifestazione: "Il grazie va a tutti i nostri collaboratori sul territorio, che oltre al sottoscritto, che coordina l’attività regionale e della macro-area Vercelli/Biella, si adoperano con costante impegno, passione e professionalità per lo sviluppo e la promozione del minibasket sulle singole province - sottolinea - Il nostro assoluto ringraziamento va anche e soprattutto alle realtà e alle società che ci hanno permesso di svolgere l'iniziativa, concedendoci spazi, palestre, attrezzature, istruttori e volontari che hanno contribuito in prima battuta allo svolgimento del torneo: nella nostra macro-area la regia è stata affidata alla società sportiva I Paladini del Minibasket, con sede a Verrone, e sono stati coinvolti quasi 250 bambini e bambine. Infine, ma non certo per importanza, un grande applauso va a tutte le società intervenute con i loro atleti e i loro istruttori".