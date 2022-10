I vercellesi Iannucci e Castiglione al Trofeo Nazionale delle Province

Nella giornata dal 9 ottobre si è disputata nello Stadio Crestella di Donnas (Valle d’Aosta) il Trofeo Nazionale delle Province di Atletica leggera.

Due sono stati gli atleti vercellesi convocati per questa importante manifestazione giovanile nazionale: Ettore Iannucci e Maria Cecilia Castiglione. I due giovani atleti seguiti dall’allenatore Gabriele Russo hanno vestito la maglia della rappresentativa della provincia di Vercelli/Biella, la quale ha ottenuto nella classifica generale il bronzo nella compagine maschile e un quarto posto per quanto riguarda quella femminile. Risultati che, come lo stesso Russo afferma, "fanno onore alla nostra provincia che da anni si impegna a far si che l’atletica resti sempre un fiore all’occhiello per il nostro territorio".

La manifestazione ha visto il disputarsi di un Tetrathlon cioè lo svolgimento nello stesso giorno di 4 gare: 60 metri, salto in lungo, getto del peso e 600 metri. Iannucci ha totalizzato 1336 punti ottenuti con i seguenti risultati: 9.41sec. nei 60 metri, 4.12 metri nel salto in lungo, 8.34 metri nel getto del peso e chiude in 2:12.16 i 600 metri. Castiglione ha concluso con 1611 punti ottenuti con i seguenti risultati: 9.56 sec. nei 60 metri, 3.17 metri nel salto in lungo, 7.55 metri nel getto del peso, chiudendo in 2:21.60 i 600 metri. Due ottimi risultati per i giovani atleti del 2009 che hanno partecipato per la prima volta ad una manifestazione di livello nazionale.

"Ci auguriamo - afferma l’allenatore dell’Atletica Vercelli 78 Russo - di poter avere la convocazione anche il prossimo anno di altri piccoli atleti a dimostrazione dell’ottimo lavoro intrapreso a livello giovanile che la società sta portando avanti con impegno".