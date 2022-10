Debutto positivo per Engas Hockey Vercelli

Positivo il debutto per Engas Hockey Vercelli, che nella prima giornata del girone con l’Azzurra Novara fa suo l’incontro per 5 a 2.

Nero giallo-verdi in campo con: Pasciullo, Loguercio, Francazio, Collalti e Bosio. Pronti partenza ed è subito Engas in rete dopo un minuto e mezzo con Francazio. Passano cinque minuti per il raddoppio con la rete di Matteo Loguercio. La risposta dell’Azzurra Novara non si fa attendere, palla al centro e sugli sviluppi accorcia le distanze con Fortina: 2-1. A 10 minuti dal termine l’Engas H.V. conquista un calcio di rigore sul quale Francazio non sbaglia. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 3 a 1, e quando rientrano in campo è ancora l’Engas a fare la partita e dopo quattro minuti Francazio mete a segno la tripletta personale. Engas non ancora appagata spinge e trova la quinta rete sempre con Amleto Francazio quando la prima metà della seconda frazione di gioco è conclusa. Nei minuti finale l’Azzurra Novara trova la rete con Battistella. Ottimo debutto ed è subito derby: domani, sabato 15 ottobre, infatti al PalaPregnolato alle ore 18 l’Engas incontrerà l’Amatori per una sfida cittadina molto sentita da entrambe le società.