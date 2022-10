Coppa Piemonte: Cigliano corsaro a Gattinara

Cigliano corsaro giovedì sera a Gattinara nella prima giornata del triangolare del secondo turno della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria.

Il Cigliano si è imposto per 2-0 con le reti di Lami e Farjaoui. Giovedì 27 ottobre si disputerà la seconda giornata che vedrà impegnato il Gattinara nella trasferta in casa della Strambinese la quale infine giovedì 10 novembre farà visita al Cigliano.

Nella Coppa Italia di Promozione, dopo che la Lg Trino mercoledì si è qualificata nonostante la sconfitta per 2-0 contro la Pro Novara in virtù del successo esterno dell’andata per 5-3, ora agli ottavi di finale la Lg Trino dovrebbe affrontare il Ceversama Biella mercoledì 26 o giovedì 27 ottobre con match d’andata a Trino e ritorno in terra biellese due settimane più tardi.