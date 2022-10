Buona la prima per l'Hockey Amatori Vercelli

Buona la prima. Ottimo debutto per l’Hockey Club Amatori Vercelli che espugna per 6 a 1 la pista di Agrate Conturbia.

Sabato sera nella gara valida come prima giornata del girone A della Coppa Italia di serie B i vercellesi si sono imposti forti di una maggiore tecnica. Hockey Club Amatori Vercelli in campo con il quintetto: Errico, Tarsia, Ortiz, Gamaleri e Bernabé. La prime rete al 19’10’’ di Ortiz e il raddoppio dopo soli 24 secondi quando Gamaleri infila al minuto 19’34’’. Un 2 a 0 che lascia attoniti e disorientati i padroni di casa, e con cinismo i giallo-verdi capitalizzano ancora le occasioni con la coppia Ortiz-Gamleri, ipotecando così la vittoria già nel primo tempo concluso sul risultato di: 4 a 0. Nella ripresa l’Hockey Club Amatori Vercelli gestisce l’incontro amministrando il vantaggio e consolidandolo al 32’06’’ ancora con Ortiz.

Un errore difensivo al 35’09’’consente ai padroni di casa di mettere a segno il goal della bandiera, ma poco istanti dopo i vercellesi chiudono i conti con il definitivo 6 a 1 al 36’01’’ con una rete di pregevole fattura di Barnabé, uno dei nuovi acquisti, che fino a quel momento aveva anche gestito in modo impeccabile le trame difensive. Buona anche la prestazione dell’altro neo-arrivato il portiere Fabio Errico che si è anche opposto ad un tiro diretto. Domani, sabato 15 ottobre, al Pala Pregnolato: il derby. Nella gara valido per la seconda giornata del girone A della Coppa Italia di serie B infatti l’Hockey Club Amatori Vercelli incontrerà l’Engas Hockey Vercelli in un incontro molto sentito da entrambi i club.