World Skate Europe Cup: girone duro per Engas Hockey Vercelli.

Definiti tutti i risultati dei sorteggi dei tornei della Wse Cup nota fino al 2018 come Coppa Cers. Nel turno preliminare del Gruppo E i vercellesi dovranno affrontare i francesi del CS Noisy Le Grand e gli spagnoli del CE Lleida. La prima giornata si disputerà il 16 dicembre e vedrà contrapposte CE Lleida e CS Noisy Le Grand; la seconda il 17 dicembre con la sfida CS Noisy Le Grand e Engas Hockey Vercelli; e la terza il 18 dicembre Engas H.V. e CE Lleida.

Un girone non facile che comunque sia sarà una grande esperienza per una società che ha già raggiunto diversi traguardi in soli 4 anni. Engas Hockey Vercelli pronta a fare il suo debutto in Europa e dalla società hanno commentato: "16-17-18 dicembre. Una data che ricorderemo a lungo, una data che aspettavamo sin dalla prima partita, 4 anni fa. Un girone molto difficile, ma ci metteremo tutto l’orgoglio vercellese che abbiamo". Nelle prossime settimane sarà definito anche il luogo del concentramento.