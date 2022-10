Sconfitta interna per il Multimed Volley Vercelli

Sconfitta interna per i ragazzi di Serie C del Multimed Volley Vercelli che, nel debutto in campionato, sono stati superati dalla forte compagine dell’Ilario Ormezzano Sai Biella (3 a 0).

“Come ci si immaginava alla vigilia - commenta l’head coach Cristiano Giribuola - è stata una gara tosta, contro una formazione molto ben organizzata e dal mio punto di vista la favorita al passaggio di categoria. Nonostante ciò, il risultato finale forse è un po’ bugiardo e ci penalizza troppo, visto che ce la siamo giocata alla pari. Merito comunque ai nostri avversari che nei momenti decisivi sono riusciti ad essere più lucidi e cinici. Da parte nostra sappiamo che dobbiamo ancora lavorare su alcuni aspetti per crescere e migliorare ma al tempo stesso questa gara ci ha detto che il gap da colmare non è così ampio".

Conclude Giribuola: "Merito inoltre ai ragazzi per non essersi mai arresi. Sotto per due set a zero, nel terzo set, hanno lottato fino alla fine e ceduto solo al fotofinish (25 a 23). Altra nota positiva è arrivata dal pubblico - conclude - che ha riempito la palestra e ci ha spinto fino alla fine”.