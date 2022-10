La stagione per i Rices inizia con una sconfitta

Basket, serie C Silver: la stagione 2022-23 dei Rices inizia con una sconfitta. A Torino contro il 5Pari la squadra di Galdi perde 86 a 53, confermando il pronostico che vede i sabaudi tra i favoriti per la promozione in C Gold (parziali 27-12, 47-20, 64-37). Miglior marcatore dei Rices: Chiantaretto (18 punti).