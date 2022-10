Esordio col botto per le ragazze dell’S2M Volley Vercelli allenate dal duo Luca Gherardi – Sergio Vigliani, che nella prima di campionato di Serie D, si sono imposte per 3 a 0 sul campo dell’Union Volley Pinerolo.

“Successo meritato e tre punti pesanti che fanno sia morale che classifica - il pensiero a caldo dei dirigenti del sodalizio di patron Roberto Borrini - ottenuti contro una formazione giovane ma ostica. Brave le ragazze che sono scese in campo con la giusta determinazione e non hanno permesso alle torinesi di entrare in partita. Chiaramente ci sono ancora molte cose da migliorare, ma era importante partire con il piede giusto".

E sottolineano: "Buona prestazione di tutte le atlete bianconere, con una menzione particolare per la capitana Tamara Bertinazzi che alla fine del terzo set, con tre muri consecutivi vincenti, ha permesso alle vercellesi di conquistare il parziale e chiudere la pratica”.