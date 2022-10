Calcio dilettanti: tutti i risultati

Giornata positiva in Prima Categoria per Gattinara, Pro Palazzolo e Pro Roasio, tutte vincenti, così come in Seconda Categoria per la Crescentinese, in Terza per il Lenta 2011, Canadà, Moranese Trino e Palestro, e nell’Eccellenza femminile per l’Academy Pro Vercelli.

Nella quinta giornata di Eccellenza l’Alicese Orizzonti esce sconfitta dalla trasferta in casa dell’Oleggio, 2-1, gol di Fiorenza.

Stesso discorso in Promozione dove nella quinta giornata la Lg Trino è stata superata in casa 2-0 dall’Arona e il Bianzè è stato sconfitto 2-1 in casa della Fulgor Ronco Valdengo, gol di Raffa.

Mercoledì 12 ottobre alle 20,30 la Lg Trino torna in campo per la partita di ritorno del secondo turno di Coppa Italia contro la Pro Novara dopo aver vinto 5-3 all’andata.

Quinta giornata pure in Prima Categoria: successo casalingo per la Pro Roasio che ha battuto 3-1 la Strambinese con reti di Giovanni Maggioni, Rimi e Lovisetto, mentre il Gattinara sul proprio campo si è imposto per 4-2 sull’Ivrea Banchette con doppietta di El Azhari e reti di Caviglia e Trevisio. Vittoria in trasferta per la Pro Palazzolo che si è imposta 3-2 a Santhià: tripletta di Veliu, per i padroni di casa Torta su rigore e Ferrero. Il Cigliano è stato sconfitto 2-1 in casa della Quaronese, in gol Germano, mentre la Virtus Vercelli ha pareggiato 3-3 in casa con la Valle Cervo Andorno con tripletta di Porcelli.

Giovedì 13 ottobre alle 20,30 al via il secondo turno della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta con Gattinara-Cigliano al “Molino”. Nel triangolare c’è anche la Strambinese.

Nella terza giornata di Seconda Categoria vittoria a suon di gol della Crescentinese a Recetto contro il River Sesia, 5-3 firmato dalle doppiette di Canuto e Franzè, uno su rigore, e dal gol di Esposito, mentre per i padroni di casa a segno Gandelli, Toninelli e Pinton. Sconfitte casalinghe per il Lozzolo, battuto 2-1 dal Romagnano, in gol Dellavalle, per il Livorno Ferraris, battuto 1-0 dal Torri Biellesi, e per l’Academy Pro Vercelli beffata nel finale dal Carpignano, 2-3, in gol Ciampanelli e Djakam.

In Terza Categoria si è disputata la terza giornata e resta a punteggio pieno il Lenta 2011 che si è imposto per 1-0 a Lessona con rete di Gervasio. Vittoria del Palestro per 2-1 in casa della Tricerrese Andrea Bodo con reti di Rizzo e Gargano, per i padroni di casa Gullo. Primi punti per la Moranese Trino che ha vinto 2-1 in casa del Cever.Massazza con doppietta di De Nardi, e vittoria del Canadà in casa col Cavaglià per 3-0 con doppietta di Soncini e rete di Finati.

Nell’Eccellenza femminile seconda vittoria per l’Academy Pro Vercelli che in casa ha battuto la Novaese 4-0 con doppietta di Dondolin e reti di Sulaj e Graziano. Sconfitta casalinga per il Vercelli Woman contro il Cit Turin Lde, 0-2.