Coppa Europa per club: in gara la vercellese Federica Isola

Cinque atleti piemontesi, tra cui la vercellese Federica Isola, sono impegnati a Cagliari questo fine settimana per la Coppa Europa per club di scherma.

La Coppa Europa quest’anno si propone in una nuova versione che per la prima volta riunisce cinque discipline su sei in un’unica location e in una sola manifestazione. La gara di spada femminile, in programma per oggi, sabato 8 ottobre, sarà quella che vedrà la più ampia rappresentanza regionale: saranno in pedana Federica Isola (Scherma Pro Vercelli), Alessandra Bozza (Ginnastica Victoria) e Gaia Caforio (Accadamia Scherma Marchesa Torino), che faranno parte del quartetto dell’Aeronautica Militare insieme a Carola Maccagno, che proprio quest’anno è passata dalla Ginnastica Victoria al Giardino di Milano, mentre Alice Clerici (Accademia Scherma Marchesa Torino) è inserita nella squadra delle Fiamme Oro, campione d’Italia in carica. Domenica 9 ottobre sarà il turno di Riccardo Nuccio, sciabolatore torinese impegnato nella gara di sciabola maschile con le Fiamme Oro.