Anche la Pro Vercelli al primo campionato di calcio camminato

Si disputa oggi, sabato 8 e domani, domenica 9 ottobre al centro sportivo di Novarello il primo campionato nazionale di walking football (calcio camminato) della Confederazione Italiana Walking Football. nata nel marzo 2021. In campo anche la Walking Football Pro Vercelli in Over 50 e Over 60.

Il primo campionato nazionale arriva dopo circa un anno e mezzo di attività della Confederazione, nata grazie a cinque società fondatrici piemontesi. Oggi le società sono ventuno divise in sei regioni, i tesserati dai 40 iniziali sono diventati 439, e nel 2022 si sono disputati sei tornei a carattere nazionale e due a carattere internazionale destinati ai club, oltre a due eventi dedicati alle squadre nazionali Over 50 e 60 con i primi match della storia italiana nei quali c’è stato anche il coinvolgimento delle categorie Over 70 maschile ed Over 40 femminile.

Questo fine settimana Novarello vedrà la partecipazione di 17 società che presenteranno in campo 25 squadre così suddivise: 14 nella categoria Over 50 e 8 nella Over 60, dove si assegneranno i titoli di campione d’Italia, oltre a tre squadre che disputeranno il torneo sperimentale Over 67. Si prevede la presenza sul terreno di gioco nei due giorni della competizione di circa 230 calciatori walkers.

I nomi di spicco: Domenico Volpati, scudettato con il Verona, giocherà per la squadra Over 60 del Novara Walking Football Bulè e Alberto Marchetti, due titoli italiani con la Juventus, sarà presente come tecnico della Sparta Novara. Saranno anche coinvolti nelle premiazioni finali, così come Domenico Marocchino, due volte Campione d’Italia con la Juventus e giocatore della Nazionale.

Il programma: le squadre si ritroveranno a Novarello sabato 8 ottobre alle 13, precedute alle 12,30 da una riunione tra gli arbitri e un dirigente per ogni società. L’inizio dei match è previsto per le 14 e si proseguirà fino alle 19. Domenica 9 ottobre proseguiranno le partite dalle 9,30 fino alle 12,30 per poi concludere con le premiazioni.

Nel campionato nazionale Over 50 le squadre sono state così suddivise: nel girone A Panchester United, Leinì ’96, Devils Walkers Borgomanero e Vincenzo Rolando Alessandria; nel girone B Real Maranello, Novara Bulè, Araba Fenice, Casale 2021; nel girone C Minervino Murge 2017, Pro Vercelli e Cameri; nel girone D Biella, Confartigianato P.O. e Strambinese 1924. Nel campionato nazionale Over 60 le squadre sono divise in due raggruppamenti: nel girone A Vincenzo Rolando Alessandria, Novara Bulè, Devils Walkers Borgomanero e Pro Vercelli; nel girone B Sparta Novara, Biella, Cecina e Torino. Nel torneo sperimentale Over 67 ci sono Sparta Novara, Novara Bulè e Cecina.

La Pro Vercelli Over 50 giocherà sabato 8 ottobre alle 14 contro il Cameri e alle 17,30 contro il Minervino Murge. La Pro Vercelli Over 60 sabato giocherà alle 14,30 contro il Novara Bulè, alle 15,30 contro la Vincenzo Rolando Alessandria e alle 16,30 contro i Devils Walkers Borgomanero. Domenica 9 ottobre spazio alle fasi finali dalle 9,30 con le due finalissime in contemporanea alle 12. Ogni partita avrà una durata di 25 minuti, ci sarà il cambio campo al dodicesimo minuto, e in caso di parità si procederà ad una serie di tre calci di rigore e, con ulteriore parità, ad oltranza. Nei gironi eliminatori saranno assegnati tre punti per la vittoria, due punti per il successo ai rigori, un punto per la sconfitta ai rigori e zero per la sconfitta nel match. Nelle fasi finali di domenica in caso di parità si procederà sempre con tre rigori ed eventualmente ad oltranza.